Экс-канцлер Германии Шредер пригрозил судом Bild из-за интервью Навального

Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шредер собирается подать в суд на газету Bild из-за публикации ею интервью с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

В интервью Навальный заявил, что Шредер — «мальчик Путина на побегушках» и что экс-канцлер «получает тайные платежи» от российских властей. Однако Навальный отметил, что у него нет документов, подтверждающих это.

Политик также прокомментировал высказывание Шредера об отсутствии достоверных фактов в деле об отравлении оппозиционера: «Это очень обидно. Это унизительно для немецкого народа. <…> Одно — быть лоббистом Путина. Но теперь он пытается защитить убийц».

Шредер отметил, что Bild не запрашивала у него комментария по поводу заявлений Навального. Экс-канцлер считает, что, таким образом, его личные права были нарушены. Шредер пригрозил исками всем СМИ, которые будут «просто распространять обвинения».

Шредер занимал должность канцлера в 1998-2005 годах. В конце 2005 года он возглавил оператора Северо-Европейского газопровода, переименованного в «Северный поток». Противники Шредера сочли это подозрительным, потому что на посту канцлера Шредер был сторонником проекта, а после отставки решил вплотную им заняться, рассказывал Forbes. Как отмечает DW, Шредера подозревали в коррупции и кумовстве.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда политика после переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите», Навальный был в коме. Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию.

Правительство ФРГ отмечало, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». ОЗХО тоже заявила об отравлении Навального. Россия же это отрицает.