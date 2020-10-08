Рогозин выразил надежду на оправдательный приговор по делу Сафронова

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин надеется на оправдательный приговор по делу его советника Ивана Сафронова, экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей».

Рогозин в интервью ТАСС отметил, что Сафронов по-прежнему остается на своей должности. «И останется до решения суда. Надеюсь, оправдательного», — сказал глава «Роскосмоса».

Рогозин рассказал, что они с Сафроновым знакомы примерно с 2012 года и сначала со стороны журналиста «был определенный негатив». Однако глава «Роскосмоса» отметил, что «всегда признавал за Сафроновым высокий профессионализм».

«Сафронов — очень информированный журналист, у него были прекрасные источники. Он, кстати, никогда ни с кем не делился ими, не раскрывал каналы. Несколько раз через пресс-секретаря я останавливал Ивана от публикаций, которые, на мой взгляд, могли нанести вред. Это была чувствительная, но не секретная информация», — заявил Рогозин.

Он в интервью также отметил, что у Сафронова не было доступа к секретной информации. Первой реакцией на его арест, по словам Рогозина, было удивление.

Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене 7 июля, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в том, что он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России чешской разведке.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Адвокат Иван Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.