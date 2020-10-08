Йеменская правозащитница Радхья аль-Муравакель стала лауреатом премии имени Анны Политковской

Йеменской правозащитнице Радхье аль-Муравакель присудили премию имени Анны Политковской. Также организация RAW IN WAR особо отметила мужество Дарнеллы Фрейзер из США, заснявшей на видео, как полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею афроамериканца Джорджа Флойда.

Радхья аль-Муравакель. Фото предоставлено RAW IN WAR.

Аль-Муравакель участвовала и организовывала расследования военных преступлений, совершаемых против гражданского населения страны всеми сторонами затяжного конфликта в Йемене, уточнили в RAW IN WAR. Организация «Мватана», соучредительницей которой является правозащитница, задокументировала сотни злоупотреблений.

«RAW& IN WAR награждает Радхью аль-Mутавакель премией имени Анны Политковской за ее мужество и решительность, а также за объективное и глубокое расследование, документирование и освещение гибели людей на войне, которая, как правило, не получает достаточного внимания», — заявили в организации.

«Премия проливает свет на войну в Йемене, несмотря на желание многих сделать все, чтобы о ней забыли, чтобы ее жертвы лишились голоса, а участники — ушли от наказания», — отметила аль-Mутавакель.

17-летняя Дарнелла Фрейзер записала и выложила в интернет видео, на котором полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин, встал коленом на шею аф Джорджа Флойда, впоследствии умершего в больнице. Видео породило демонстрации против расизма и насилия в США и других странах мира. Запись также была использована в качестве доказательства для предъявления обвинения четырем полицейским.

«У 17-летней девочки хватило сердца и мужества показать всему миру жестокое убийство, свидетельницей которого она стала, в надежде, что справедливость восторжествует», — отметили в RAW IN WAR.

Награду вручат победительнице в марте 2021 года на мероприятии RAW IN WAR в рамках фестиваля «Отказываемся молчать». Его проведет Ассоциация женщин мира в лондонском центре Саутбэнк.

7 октября этого года — 14-я годовщина убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ее застрелили в подъезде собственного дома. Через год истечет срок давности по преступлению, это значит, что если заказчики по-прежнему не будут найдены, то они избегут наказания.