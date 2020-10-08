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Заказчики убийства Политковской останутся безнаказанными через 364 дня 13 часов 27 мин 08 сек

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№ 110 от 7 октября 2020

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Что произошло за ночь 8 октября. Коротко

Общество2 637

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  • Премию имени Анны Политковской присудили йеменской правозащитнице Радхье аль-Муравакель. Организация RAW IN WAR также особо отметила мужество Дарнеллы Фрейзер из США, которая в Миннеаполисе засняла, как полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею Джорджа Флойда. Последний впоследствии скончался.
  • Великобритания и Нидерланды заявили о поддержке санкций против России из-за отравления политика Алексея Навального. Накануне о подготовке пакета санкций рассказали Франция и Германия.
  • В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты страны Майкла Пенса и Камалы Харрис. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на дебатах победил Пенс. Харрис же в ходе дебатов сказала, что зачастую президент США верит мировым лидерам, в том числе российскому президенту Владимиру Путину, больше, чем данным американской разведки.
  • Число пострадавших во время протестов в Бишкеке превысило тысячу человек. В Минздраве Кыргызстана отметили, что за медпомощью обратились 1002 человека. Из них 204 человека находятся в стационаре, остальных отпустили на амбулаторное лечение. Один человек погиб.
  • В воде и воздухе у побережья Камчатки,  где произошло загрязнение Авачинского залива и погибли морские животные, не нашли токсинов. «В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях», — сказал РИА Новости губернатор региона Владимир Солодов. 
  • В Рязанской области продолжается тушение пожара на складе боеприпасов, взрывы там не прекращаются. Минобороны ночью перебросило туда дополнительные силы.
  • Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что подаст в суд на газету Bild, из-за интервью российского политика Алексея Навального. В частности, в интервью оппозиционер заявил, что Шредер — «мальчик Путина на побегушках».
  • В Москве впервые с июня за сутки скончались от коронавируса больше 50 человек. Число пациентов, умерших за прошедшие сутки от инфекции, составило 55 человек, что стало рекордным показателем с 10 июня.

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Теги:
коронавирус, москва, пожары, рязанская область, кыргызстан, em
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