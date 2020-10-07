Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда полицейский вышел из тюрьмы под залог

Экс-офицер полиции Дерек Шовин, задушивший при задержании в мае этого года афроамериканца Джорджа Флойда, освобожден из-под ареста после внесения залога в размере $1 млн. Об этом свидетельствуют регистрационные данные тюрьмы Хеннепин (Миннеаполис).

Шовин воспользовался услугами агентства-поручителя, чтобы заплатить залог. Он покинул тюрьму в 11:22 по местному времени (19:22 мск).

Шовин все еще ожидает суда по делу об убийстве.

25 мая Шовин и три других офицера полиции проводили задержанние афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Флойд подозревался в попытке расплатиться поддельными денежными средствами в размере $20. Шовин применил удушающий прием и продолжал давить коленом на шею Флойда несколько минут, в результате чего задержанный скончался. Убийство попало на видео, быстро распространившееся по сети. Это подняло войну расовых и социальных протестов в Соединенных Штатах.

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Шовин находился под арестом с момента предъявления обвинений в мае, трое его экс-коллег также ожидают суда.

Убийство Джорджа Флойда спровоцировало многомесячные протесты за права чернокожих жителей США и всего мира. В Штатах движение Black Lives Matter охватило все крупные города, в Нью-Йорке, Сиэтле и Портленде демонстрации переросли в создание автономных зон без полиции и занятие административных зданий, против демонстрантов выступала Нацгвардия. При этом президент США Дональд Трамп запретил полиции применять удушающие приемы.

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К требованиям протестующих «отменить финансирование полиции» присоединились и некоторые политики, в отдельных штатах разрабатываются проекты охраны правопорядка без силовых ведомств. В Европе и США движение Black Lives Matter также соединилось с призывами вычеркнуть из истории и культуры имена людей, добившихся успеха путем порабощения других — протестующие сносили и разрисовывали памятники политикам-рабовладельцам и тем, кто, по их мнению, был причастен к угнетению отдельных социальных групп.