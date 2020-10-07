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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Участников Pussy Riot задержали из-за акции с радужными флагами
Полиция задержала двоих участников арт-группы Pussy Riot после акции с радужными флагами, проведенной утром в среду, 7 октября. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на участницу группы Марию Алехину.
Членов Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих доставили в ОВД Басманный. Их задерживали люди, представившиеся сотрудниками уголовного розыска.
обновлено
22:47 Как сообщила «Дождю» Алехина, силовики в камуфляже приходили домой к ее матери
23:15 Полиция приходила и к мундепу Люсе Штейн, но ее дома не оказалось, пишет Avtozak Live
Утром в среду группа Pussy Riot развесила ЛГБТ-флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и Минкульта в Москве.
Как сообщает телеграм-канал Avtozak Live, к третьему участнику Александру Софееву угрозыск пришел домой. Ему угрожают и требуют открыть дверь. На место выехал адвокат Дмитрий Захватов.
Около 11 утра в среду полиция также задержала журналиста «Радио Свобода» Артема Радыгина, снмавшего акцию. С ним хотели беседовать «люди в спортивных костюмах», пишет студенческий журнал DOXA. Полиция доставила его в ОВД Мещанское.
7 октября, в день рождения президента РФ Владимира Путина, Pussy Riot провели акцию с целью сделать ЛГБТ-сообщество видимым в России и потребовать пересмотра запретительной политики в отношении прав геев, лесбиянок, бисексуалов и транс-людей.
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