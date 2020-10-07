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№ 110 от 7 октября 2020

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Армения заявила о новых обстрелах в Нагорном Карабахе

Общество22

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Степанакерт, Шуша и другие города непризнанной Нагорно-Карабахской республики подверглись обстрелу со стороны военных Азербайджана. Об этом заявил в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. 

В частности, по его словам, Шуши и другие города, названия которых не уточняются подверглись ракетным ударам. Азербайджан же ранее сегодня заявил, что Армения «продолжает террористические действия в отношении гражданского населения». 

Также Азербайджан утверждал, что Армения обстреляла нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, и возбудил дело по 11 статьям УК. Армения это отрицает.

Конфликт на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана начался 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты: Степанакерт и Шуша — в НКР, а также Гянджа и Мингечевир — в Азербайджане.

В официальном списке погибших Нагорного Карабаха — 320 армянских военных. Азербайджан же данные о своих потерях не раскрывает: его президент Ильхам Алиев сказал, что обнародует информацию «после окончания активной фазы боевых действий». Под обстрелами гибнут мирные жители с обеих сторон, включая детей.

Переговоры по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября — в Москве. Встречу проведут представители России, Франции и США. 

Теги:
обстрел, нагорный карабах, азербайджан, армения, em
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