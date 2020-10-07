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№ 110 от 7 октября 2020

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В Рязанской области ввели режим ЧС после взрывов на складе боеприпасов

Общество50

50
 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о введении режима ЧС в регионе после взрывов на склдае боеприпасов. Об этом пишет ТАСС.

«Силы и средства, которые необходимы, <...> мы подключаем», — сказал Любимов.

Взрыв произошел сегодня на территории воинской части в Скопинском районе. На данный момент известно о шести пострадавших. Свыше двух тысяч человек, живущих недалеко от места взрывов, эвакуировали. СК возбудил дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность (ст. 349 УК). 

Теги:
рязанская область, взрыв, режим чс, em

В Германии начался процесс над обвиняемым в убийстве бывшего чеченского полевого командира Хангошвили

Общество219

Валерия ДобральскаяБерлин, специально для «Новой»

219
 

В Верховном суде Берлина прошло первое заседание по делу Вадима Красикова (Соколова), обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом прошлого года.

Помимо убийства, Красиков также обвиняется в нарушении закона об оружии, отмечает BZ. Интересы Красикова представляют три адвоката, двое по назначению, один — нанятый, уточняет корреспондент «Новой газеты». В качестве сообвинителей выступают жена и сестра убитого. Если вина предполагаемого убийцы будет доказана, ему грозит пожизненный тюремный срок.

Сегодня прокурор зачитал обвинение, а сторона защиты выступила со своим заявлением. Адвокат Роберт Унгер высказался кратко: имя обвиняемого — Вадим Андреевич Соколов, родился в 1970-м году в Иркутске, проживает в Брянске, там же работает строительным инженером. Кто такой Вадим Николаевич Красиков, он не знает. Унгер — единственный нанятый. От интервью он отказался, заявив, что не комментирует текущие судебные процессы.

Обвиняемый не позволил снимать себя на фото или видео, поэтому журналистов попросили выйти из зала перед тем, как он туда вошел. Все заседание он провел за барьером из тонированного стекла. За все время обвиняемый не произнес ни слова.

Завтра в 9 утра суд продолжится, на нем выступят свидетели — два человека, которые видели момент убийства в парке Малый Тиргартен. Всего было анонсировано 25 заседаний, последнее из которых должно состояться в январе 2021 года.

Красикова задержали в конце августа прошлого года. По данным Spiegel, в этом году немецкие правоохранители вышли на второго подозреваемого — Романа Д.

Spiegel, Insider и расследователи Bellingcat выяснили, что Красиков мог проходить обучение в Центре специального назначения ФСБ в Балашихе, причем последняя тренировка состоялась за несколько дней до убийства Хангошвили. После задержания в Берлине полиция обнаружила у Красикова российский паспорт на имя Вадима Соколова.

Немецкое обвинение считает убийство Зелимхана Хангошвили заказом структур, связанных с российским правительством. Как считает прокуратура Германии, Соколов-Красиков за убийство мог получить денежное вознаграждение или же совершил преступление потому, что разделял убеждения своих заказчиков.

Россия отрицает причастность своих спецслужб к убийству. Президент Владимир Путин заявлял, что Хангошвили участвовал в боевых действиях на Кавказе на стороне сепаратистов. По данным властей Германии, с 2000 по 2004 год Хангошвили действительно был полевым командиром чеченских формирований, а в 2008 году принимал участие в конфликте в Южной Осетии на стороне грузинских сил.

Теги:
убийство, хангошвили, берлин, em
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