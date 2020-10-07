Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

счетчик

Заказчики убийства Политковской останутся безнаказанными через 365 дней 06 часов 43 мин 35 сек

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 110 от 7 октября 2020

Читать номер

В Петербурге задержали активистов за раздачу поздравительных открыток в день рождения Путина

Общество1

1
 

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержали четверых активистов. Молодые люди раздавали поздравительные открытки ко дню рождения Владимира Путина в масках с изображением президента. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на участника акции Владимира Василенко.

На месте задержали Владимира Василенко, Зинченко Марию, Дмитрия Калининского и Александру Середу. Всех, кроме Калининского, отправили в отделение полиции №28. 

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, не только питерские активисты устроили акцию. Участники группы Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации Президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. Они потребовали легализовать однополые браки.

Помимо этого, сотрудники центра по противодействию экстремизму, как сообщает Штаб Навального в Кургане, пытались вломиться в их офис после пикетов с «поздравительными» плакатами ко дню рождения Путина.

 

Теги:
kn, задержания, открытки, день рождения, путин
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera