В Петербурге задержали активистов за раздачу поздравительных открыток в день рождения Путина

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержали четверых активистов. Молодые люди раздавали поздравительные открытки ко дню рождения Владимира Путина в масках с изображением президента. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на участника акции Владимира Василенко.

На месте задержали Владимира Василенко, Зинченко Марию, Дмитрия Калининского и Александру Середу. Всех, кроме Калининского, отправили в отделение полиции №28.

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, не только питерские активисты устроили акцию. Участники группы Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации Президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. Они потребовали легализовать однополые браки.

Помимо этого, сотрудники центра по противодействию экстремизму, как сообщает Штаб Навального в Кургане, пытались вломиться в их офис после пикетов с «поздравительными» плакатами ко дню рождения Путина.