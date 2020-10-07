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№ 110 от 7 октября 2020

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Мужчина попытался совершить акт самосожжения в центре Петербурга

Общество1

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Неизвестный попытался совершить суицид у торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт Петербурге, передает «Интерфакс».

Судя по видео с камер наблюдения, человек с плакатом в руках горел на площади перед торговым центром, пока прохожие либо вовсе не обращали внимания на него, либо снимали происходящее на телефон. Сотрудники МЧС прибыли на место и обнаружили мужчину без сознания, его госпитализирвали. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Теги:
kn, самосожжение, Санкт-Петербург

Франция и Германия направят в ЕС проект санкций по делу Навального. Штрафные меры затронут офицеров ГРУ

Политика1 408

1 408
 

Франция и Германия готовят пакет санкций против лиц, ответственных за покушение на Алексея Навального, говорится в совместном заявлении глав МИД двух стран.

«Россия так и не предоставила достойного объяснения случившегося. В данном контексте мы считаем, что

единственным разумным объяснением отравления г-на Навального может быть ответственность России.

Сделав выводы из этих наблюдений, Франция и Германия направят европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям. Проект санкций будет направлен на людей, которых мы считаем ответственными за преступление и нарушение международных правил с использованием положения. Санкции тоже коснутся организаций, вовлеченных в программу разработки "Новичка"», — заявили стороны.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух знакомых с ситуацией дипломатов, штрафные меры могут коснуться офицеров Главного Управления Генштаба ВС РФ (более известно как ГРУ). Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил перед парламентом Германии, что ожидает реакцию от европейских партнеров в ближайшие дни.

Маас назвал санкции «неизбежными» в случае, если российские чиновники не объяснятся немедленно.

Саммит глав МИД ЕС запланирован на 12 октября.

Предполагается, что в Брюсселе дипломаты обсудят ответную реакцию на отравление Навального.

Накануне ОЗХО подтвердила отравление Навального. Согласно заявлению технического секретариата организации, вещество, обнаруженное в крови и моче Навального, имеет сходные структурные характеристики с боевыми отравляющими веществами, которые были дополнительно включены в список ОЗХО после отравления Скрипалей «Новичком» в 2018 году. Подтверждение ОЗХО неоднократно называлось последним условием для принятия санкций ЕС.

При этом яд, найденный в организме политика, в перечне запрещенных не значится. Соратники Навального подчеркивали, что это не значит, что вещество является незапрещенным.

Сам Алексей Навальный также обратился к спецдокладчикам ООН с просьбой провести собственное расследование покушения. По информации Der Spiegel, ответ ООН был положительным.

Политику стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва, вскоре он впал в кому. Его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию. Ранее правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

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Теги:
kn, санкции, отравление, навальный
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