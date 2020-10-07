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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Более 1,6 тысячи человек эвакуированы из-за взрывов в Рязанской области, два человека пострадали
В радиусе пяти километров от места возгорания на территории воинской части в Скопинском районе под Рязанью идет эвакуация местных жителей из 14 населенных пунктов. Двух пострадавших доставили в Скопинскую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Днем в среду на территории хранилища боеприпасов в районе поселка Желтухино Рязанской области начался пожар. По данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, а затем распространился и на деревню Кузьминка-2 в трех километрах от эпицентра возгорания.
Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел на место ЧП. Туда также прибыл пожарный поезд, к вылету готовы четыре самолета Ил-76. Около 70 военнослужащих и десять единиц техники задействованы в ликвидации огня. Военная прокуратура начала проверку из-за пожара, на место выехал прокурор ЗВО.
Тушение пожара осложняется тем, что боеприпасы на военных складах до сих пор регулярно взрываются. В несколько десятков жилых домов попали осколки, некоторые из взрывов были очень мощными. Из-за происшествия перекрыта федеральная трасса «Каспий».
Теги:kn, взрыв, пожары, рязанская область, чп
Светлану Тихановскую объявили в розыск в России
Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск согласно базе МВД России.
Ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси «антиконституционной» и заявила, что совет направлен на захват власти. В связи с созданием совета в стране возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (статья 361 Уголовного кодекса).
Светлана Тихановская — кандидат на пост президента Беларуси на выборах 9 августа. После проведения голосования, в связи с угрозами в ее адрес, она была вынуждена уехать из страны.
Недавно Тихановская совершила ряд встреч с представителями западных стран, в том числе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах и урегулировании политического кризиса в Беларуси.
В Беларуси с 9 августа, когда прошло голосование на президентских выборах, проходят многотысячные протесты. ЦИК утверждает, что Александр Лукашенко на выборах победил с результатом в более чем 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — лишь около 10% голосов. Независимые наблюдатели говорили о фальсификациях, штабы всех кандидатов подавали жалобы на результаты выборов.
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