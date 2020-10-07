Более 1,6 тысячи человек эвакуированы из-за взрывов в Рязанской области, два человека пострадали

В радиусе пяти километров от места возгорания на территории воинской части в Скопинском районе под Рязанью идет эвакуация местных жителей из 14 населенных пунктов. Двух пострадавших доставили в Скопинскую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Днем в среду на территории хранилища боеприпасов в районе поселка Желтухино Рязанской области начался пожар. По данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, а затем распространился и на деревню Кузьминка-2 в трех километрах от эпицентра возгорания.

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел на место ЧП. Туда также прибыл пожарный поезд, к вылету готовы четыре самолета Ил-76. Около 70 военнослужащих и десять единиц техники задействованы в ликвидации огня. Военная прокуратура начала проверку из-за пожара, на место выехал прокурор ЗВО.

Тушение пожара осложняется тем, что боеприпасы на военных складах до сих пор регулярно взрываются. В несколько десятков жилых домов попали осколки, некоторые из взрывов были очень мощными. Из-за происшествия перекрыта федеральная трасса «Каспий».