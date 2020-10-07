Глава Камчатки пообещал рекультивировать Козельский полигон, находящийся рядом с местом экологической катастрофы

Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке рекультивируют независимо от того, произошла ли утечка оттуда токсичных веществ. Об этом на встрече с представителем российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым заявил глава региона Владимир Солодов.

«Это не обсуждается. Это будет сделано», — сказал он Яблокову. Глава Камчатки отметил, что уже обсуждал вопрос о рекультивации полигона с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.

«Есть опасения, что произошла разгерметизация, и химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как пористость высокая, и полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева», — заявил Яблоков. При этом Солодов сказал, что, по результатам исследований, нет данных, свидетельствующих, что экологическая катастрофа на Камчатке произошла из-за Козельского полигона.

Напомним, на прошлой неделе жители Камчатки сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Также были обнаружены масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Рядом с устьем реки и находится полигон Козельский. В 2010 году власти отчитались, что полигон будет законсервирован, но о конкретных действиях по проекту ничего неизвестно.

Места загрязнений. Карта: «Новая газета»

Еще в 2006 году Комиссия по чрезвычайным ситуациям Камчатской области собиралась решить проблему с местом захоронения токсичных химикатов. По оценкам властей, на полигоне хранилось не менее 20 тонн мышьяка.

Правительство Камчатского края тогда разместило отчет о мониторинге ситуации на Козельском полигоне захоронения ядохимикатов и пестицидов, однако «Новая» обнаружила, что часть материалов пропала. Из-за экологической катастрофы возбуждено дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).