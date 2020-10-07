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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Светлану Тихановскую объявили в розыск в России
Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск согласно базе МВД России.
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в розыск Тихановская была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.
Ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси «антиконституционной» и заявила, что совет направлен на захват власти. В связи с созданием совета в стране возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (статья 361 Уголовного кодекса).
Светлана Тихановская — кандидат на пост президента Беларуси на выборах 9 августа. После проведения голосования, в связи с угрозами в ее адрес, она была вынуждена уехать из страны.Недавно Тихановская совершила ряд встреч с представителями западных стран, в том числе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах и урегулировании политического кризиса в
В Беларуси с 9 августа, когда прошло голосование на президентских выборах, проходят многотысячные протесты. ЦИК утверждает, что Александр Лукашенко на выборах победил с результатом в более чем 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — лишь около 10% голосов. Независимые наблюдатели говорили о фальсификациях, штабы всех кандидатов подавали жалобы на результаты выборов.
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