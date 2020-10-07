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№ 110 от 7 октября 2020

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ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе

Общество2 116

2 116
 

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — отчитались в ФСБ.

Интерфакс уточняет, что задержанный не успел оказать сопротивление. Подозреваемому 23 года, он входил в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Совершить теракт, по информации агентства, он планировал самостоятельно.

обновлено

18:25 Ленинский районный суд Ставрополя арестовал мужчину на два месяца. 

Теги:
фсб, теракт , ng

В ООН готовы взять на себя расследование отравления Навального — источники Spiegel

Политика2 718

2 718
 

Алексей Навальный обратился в ООН с просьбой взять на себя расследование дела по факту отравления и покушения на его жизнь. Об этом сообщает сам Алексей Навальный в своем блоге.

По информации немецкого Spiegel, в ООН возьмут на себя эту миссию. Издание уточняет, что два представителя ООН уже встречались с Навальным в Берлине.

Сам Навальный заявил, что его французский адвокат, Вильям Бурдон уже обратился от имени Навального в ООН. Расследованием будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан. Политик отметил, что уголовное дело по факту отравления в России так и не возбуждено, нет и расследования произошедшего.

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Накануне ОЗХО подтвердила отравление Навального. Согласно заявлению технического секретариата организации, вещество, обнаруженное в крови и моче Навального, имеет сходные структурные характеристики с боевыми отравляющими веществами, которые были дополнительно включены в список ОЗХО после отравления Скрипалей «Новичком» в 2018 году.

При этом яд, найденный в организме политика, в перечне запрещенных не значится, однако соратники Навального подчеркивали, что это не значит, что вещество является незапрещенным.

Политику стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва, вскоре он впал в кому. Его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию. Ранее правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

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Теги:
новичок, отравление, навальный
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