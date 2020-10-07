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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
В ООН готовы взять на себя расследование отравления Навального — источники Spiegel
Алексей Навальный обратился в ООН с просьбой взять на себя расследование дела по факту отравления и покушения на его жизнь. Об этом сообщает сам Алексей Навальный в своем блоге.
По информации немецкого Spiegel, в ООН возьмут на себя эту миссию. Издание уточняет, что два представителя ООН уже встречались с Навальным в Берлине.
Сам Навальный заявил, что его французский адвокат, Вильям Бурдон уже обратился от имени Навального в ООН. Расследованием будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан. Политик отметил, что уголовное дело по факту отравления в России так и не возбуждено, нет и расследования произошедшего.
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Накануне ОЗХО подтвердила отравление Навального. Согласно заявлению технического секретариата организации, вещество, обнаруженное в крови и моче Навального, имеет сходные структурные характеристики с боевыми отравляющими веществами, которые были дополнительно включены в список ОЗХО после отравления Скрипалей «Новичком» в 2018 году.
При этом яд, найденный в организме политика, в перечне запрещенных не значится, однако соратники Навального подчеркивали, что это не значит, что вещество является незапрещенным.
Политику стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва, вскоре он впал в кому. Его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию. Ранее правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».
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