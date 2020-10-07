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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
«Звучали речи патриотической и нравственной направленности»: в администрации Великих Лук считают, что школьники потеряли сознание во время линейки от «торжественности момента»
Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая озвучила свою версию инцидента в Псковской области, где недавно 13 школьникам стало плохо во время линейки, а трое — упали в обморок.
«У всех детей есть особенности: возрастные, физиологические, у некоторых – сопутствующие заболевания, – заявила Татьяна Лозницкая. – Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. [...]
И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние – не от торжественности момента, а от плохого самочувствия», — выразила свое мнение Лозницкая.
Она считает, что «все эти факторы» могли повлиять на то, что школьники пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы. «Это мое мнение, оно основано на очевидности, я сама там была», — добавила Лозницкая.
Накануне в школе №7 проходил «торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина» — погибшего в 1995 году лейтенанта на таджикско-афганской границе. Трое учеников потеряли сознание, еще 10 — пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы.
Главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова рассказала, что у школьников в норме уровень сахара и биохимический анализ крови, наркотики в их организмах не обнаружено.
Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы в пробах воды и воздуха, взятых в школе, результаты анализов пробы почвы — пока неизвестны. Директор школы Наталья Демиховская считает, что причиной случившегося мог стать тепловой удар. СК возбудил дело после падения учеников в обморок на школьной линейке.