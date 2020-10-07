«Проект» опубликовал новое видео избиения заключенного в ярославской ИК-1

Издание «Проект» опубликовало новое видео с пытками заключенного ярославской исправительной колонии №1. Запись сделана на видеорегистратор одного из сотрудников.

Запись была сделана, предположительно, в 2016-2017 годах. На ней запечатлен момент возращения с прогулки заключенного штрафного изолятора (ШИЗО). Издание не указало его имя и фамилию из соображений безопасности.

Как рассказали бывшие заключенные «Проекту», после прогулки этого осужденного решили обыскать тщательнее обычного, так как он нагрубил одному из сотрудников колонии. Ему сначала приказали раздеться для обыска в коридоре, он отказался это делать, после чего его завели в комнату для испытательных работ.

На кадрах заключенный в одних трусах. Сотрудники заставляют его снять их и присесть, он отказывается это делать. После этого сотрудники кладут его на стол и бьют дубинками по ягодицам.

«Проект» по рассказам бывших заключенных и поиску в соцсетях нашел трех участников видео: это Владимир Круглов, Сергей Иванов и Андрей Тихомиров. Имена последних двух указаны в соцсетях, настоящие ли они — неизвестно.

В СК не ответили на запрос «Проекта» о том, возбуждались ли дела против сотрудников ИК-1 в 2015-2020 годах за применение к заключенным необоснованного физического насилия (кроме дела из-за пыток бывшего осужденного Евгения Макарова). Экс-сотрудник колонии, работавший там до 2018 года, сказал «Проекту», что не видел избиений заключенных сотрудниками.

Напомним, в 2018 году «Новая газета» опубликовала видео, на котором пытали Макарова. После этого было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК) в отношении сотрудников.

Затем появилась запись, на которой заключенных заставляют бегать по коридору, в котором стоят сотрудники. Во время того, как заключенные бегут, их бьют. В марте прошлого года были опубликованы еще две записи.