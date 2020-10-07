Жителя Лабытнанги приговорили к шести месяцам колонии за побег из больницы с диагнозом коронавирус

Суд в Ямало-Ненецком округе приговорил местного жителя, который сбежал из больницы с диагностированным коронавирусом, к шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Житель Лабытнанги в конце мая спрыгнул со второго этажа больницы и сбежал, несмотря на положительный тест на COVID-19. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей).

В начале июня было возбуждено два уголовных дела в отношении пациентов больницы города Лабытнанги. Прокуратура установила, что в конце мая в инфекционный стационар доставили двух мужчин с подтвержденным диагнозом COVID-19. Зная о заболевании, пациенты сбежали из больницы. Одному из сбежавших назначено наказание, о судьбе второго прокуратура пока не сообщала.

В начале августа Благовещенский городской суд в Амурской области приговорил к 8 месяцам условного срока жителя Шимановска, который сбежал из больницы при подтвержденном коронавирусе.

До этого сбежавший из стационара в Сочи получил трое суток ареста и штраф на 15 тысяч рублей.

Статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК) ужесточили весной после начала пандемии коронавируса. До внесения изменений максимальное наказание составляло год лишения свободы. Сейчас статья предполагает до 7 лет колонии, если из-за нарушения пациентом карантина заразятся и погибнут больше двух человек. Правозащитный проект «Апология протеста» докладывал о как минимум 22 уголовных делах по статье 236 УК за апрель и май 2020 года.