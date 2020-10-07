Источник: Адвокатская палата признала наличие состава нарушения в заявлениях Добровинского

Дисциплинарная комиссия Адвокатской палаты (АП) города Москвы признала наличие состава нарушения в заявлениях Александра Добровинского, адвоката потерпевшей по «делу Ефремова». Об этом «Новой газете» сообщил источник, близкий к АП Москвы. Материалы комиссии будут переданы в Совет палаты для определения меры дисциплинарного взыскания.

В пресс-службе АП Москвы «Новой газете» подтвердили, что сегодня квалификационная комиссия совета рассмотрела дисциплинарное производство в отношении адвоката по представлению Минюста и по представлению президента ФПА. После вынесения заключения дисциплинарного производства это будет рассмотрено Советом на одном из ближайших заседаний.

«Мы, к сожалению, не можем разглашать материалы дисциплинарного производства. — заявили в пресс-службе. — Заключение квалифкомиссии мы не озвучиваем в соответствии с ч. 4 ст. 26 кодекса профессиональной этики адвоката. Разглашение материалов дисциплинарного производства не допускается».

Возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского ранее предложил Минюст России. В ведомстве объяснили, что решение связано с поведением адвоката в ходе процесса по делу Ефремова.

Ранее адвокатского статуса лишили бывшего защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева: квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания подтвердила наличие дисциплинарного проступка.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима и взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего.

Сам актер жаловался на действия своего адвоката и заявил, что тот его «подставил». Новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. Адвокат Владимир Васильев, который также участвует в деле актера, но о котором ранее не сообщалось, 18 сентября попросил суд назначить Ефремову условное наказание.