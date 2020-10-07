«Почему жизнь одних людей для тебя выше жизни других?» Миллиардер Ахмедов ответил на обращение Варданяна к Путину по Карабаху

Российский предприниматель азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов отреагировал на видеообращение российского бизнесмена армянского происхождения Рубена Варданяна к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Ахмедов ответил бизнесмену в блоге на сайте «Эха Москвы».

«Скажи, зачем дезинформируешь россиян о том, что происходит в Нагорном Карабахе? Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?», — заявил Ахмедов.

Бизнесмен подчеркнул, что и он, и Варданян состоялись в России как предприниматели, а потому интересы этой страны для них одинаково дороги.

По словам Ахмедова, его не устраивает, что для Варданяна права одного народа находятся выше других.

«Объясни мне, почему обязанность сохранять статус кво, основанный на страданиях и лишениях сотен тысяч людей, почему вопиющее нарушение международного права рассматривается тобой как святая обязанность России и всего мирового сообщества?», — спросил предприниматель.

Ахмедов также заявил, что нужно иметь сострадание к своим согражданам и к российскому народу, а не бросать с легкостью «в огонь этой несправедливой войны».

Миллиардер подчеркнул, что Варданян опрометчиво и легкомысленно спекулирует на чувствах российского народа, обращаясь к его лидеру со словами о братской любви и взаимовыручке.

Один из основателей «Сколково» обратился к Владимиру Путину 5 октября. Он заявил, что конфликт на территории НКР важен как для Армении, так и для России, и попросил президента вмешаться. При этом Варданян призвал руководство Армении преодолеть личные амбиции, субъективные взгляды и объединиться вокруг единой цели — «мира в Арцахе, Армении и Азербайджане».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между Арменией и Азербайджаном. Столица НКР Степанакерт периодически подвергается ракетным обстрелам.

Также известно об обстрелах территории городов Шуша и Гянджа. Точные боевые потери пока сложно оценить, НКР сообщает о сотнях погибших. С обеих сторон под огонь также попадают мирные жители, более 50 гражданских погибли.