Вкладчики Сбербанка перевели 440 млн долларов в рубли на фоне обвала российской валюты

В сентябре Сбербанк столкнулся с большим оттоком валютных сбережений населения, сообщает РБК со ссылкой на оборотную ведомость банка. Средства физических лиц в валюте за месяц сократились на 377,2 млн долларов (1,2%).

При этом с депозитов россияне сняли 441,8 млн долларов — это сопоставимо с оттоками на пике пандемии. В апреле срочные валютные вклады в Сбербанке сократились на 298,2 млн долларов, а в марте клиенты сняли с депозитов целых 1,39 млрд долларов, приводит статистику издание.

Аналитики РБК заявили, что сокращение валютных вкладов может быть связано с ослаблением рубля, так как клиенты банков конвертировали валютные вклады в российскую валюту. Вкладчики таким образом получили доход от переоценки и либо сразу потратили эти денежные средства, либо просто не стали ждать дальнейшего ослабления рубля.

Также не исключено, что происходит переток с депозитов на текущие счета, и средства были внесены, в частности, в качестве первоначального взноса по ипотеке, заявляют эксперты РБК.

Тем временем в Кремле не беспокоятся из-за снижения курса рубля за последние три месяца и ожидают его восстановления, об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков:

«Совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двухсторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет», — заявил он.

В последние три месяца рубль продолжает дешеветь по отношению к американской и европейской валютам. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что рубль активно дешевеет к доллару и евро из-за усиления геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Беларуси и произошедшим с оппозиционером Алексеем Навальным.