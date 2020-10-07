Санкции против «кошельков Лукашенко» и отсутствие сигналов из Кремля: Тихановская выступила перед парламентом Франции

Светлана Тихановская 7 октября по видеосвязи выступила перед депутатами Национального собрания Франции. Встречу с «символом белорусской оппозиции» организовал комитет по иностранным делам нижней палаты французского парламента.

Представители всех политических партий высказали «восхищение» и «поддержку» как Тихановской, так и всему белорусскому народу, который борется с режимом Лукашенко.

«Я горжусь быть олицетворением этого гордого народа», — сказала госпожа Тихановская. Окончание ее короткого выступления французские депутаты встретили аплодисментами, а председатель группы дружбы Франция — Беларусь Кристоф Лежен закончил свой вопрос восклицанием «Жывье Беларус!». Почти все депутаты интересовались, чем Франция еще может помочь белорусскому народу.

Возможно, единственным исключением могла стать депутат Марин Ле Пен, лидер прокремлевской ультраправой партии «Национальное объединение», но у нее, как заявила модератор дискуссии, возникли технические проблемы с подключением к конференции.

Светлана Тихановская после своего выступления ответила на вопросы представителей всех фракций. Она снова призвала белорусские власти к переговорам под эгидой ОБСЕ. «Другого выхода нет», сказала Тихановская: несмотря на то, что «нет красной черты, через которую (Лукашенко) не мог бы перейти», белорусский народ «будет стоять до победы», манифестации не прекратятся до тех пор, пока старая, нелегитимная власть не уйдет.

При этом Тихановская отметила, что сам Лукашенко в переходном процессе участвовать не должен, так как «утратил всякое доверие» белорусов. Но «мы приглашаем за стол переговоров» всех представителей действующих властей, «готовых взять на себя ответственность».

Поблагодарив Францию и другие западные страны за поддержку белорусского народа, лидер оппозиции призвала Евросоюз значительно расширить санкционный список, включив туда всех «так называемых кошельков Лукашенко» — бизнесменов, которые поддерживают режим.

Она также подчеркнула, что если в дальнейшем «новой Беларуси», безусловно, очень понадобятся иностранные инвестиции, чтобы «встать на ноги» («господин Макрон поддержал план Маршалла для новой Беларуси»), то сегодня, пока Лукашенко у власти, ни в коем случае нельзя оказывать никакой финансовой помощи белорусскому государству, так как вся она пойдет на подавление протестов и продолжение репрессий.

Тихановская попросила Европу увеличить помощь гражданскому обществу: пострадавшим от репрессий, правозащитникам, независимым журналистам, студентам.

Отметив, что Польша и Литва уже создали так называемый «гуманитарный коридор» для граждан Беларуси, Тихановская призвала сделать то же самое Францию и другие западные страны — с тем, чтобы пострадавшие белорусы могли быстро получить убежище и медицинскую помощь.

«Поддержка гражданского общества не является вмешательством во внутренние дела», — подчеркнула Тихановская, отметив, что белорусская оппозиция желает содействия как со стороны Европы, так и со стороны России в организации диалога с уходящей властью, но ни в коем случае не навязывания Беларуси политических сценариев извне. Конституционная реформа возможна только после ухода режима Лукашенко, отметила Тихановская.

Она также выразила сожаление тем фактом, что до сих пор белорусская оппозиция «не получила (со стороны российских властей) никаких сигналов о готовности» помочь организации переговоров. «Кремль, к сожалению, продолжает поддерживать режим и напрямую вмешивается в этот политический кризис».

Но «важно не переоценивать роль России» (как и всех других стран) в этом внутреннем белорусском кризисе. К слову, нужно еще и «разделять (понятия) «российский народ» и «Кремль», потому что это «два разных понятия»: «российский народ абсолютно поддерживает белорусский в нашей борьбе за светлое будущее», заверила Тихановская французских депутатов.

И пригласила их уже сейчас посетить Беларусь («это не опасно для иностранцев»), чтобы самим увидеть, что происходит в стране, и поддержать таким образом белорусский народ в целом и всех политических заключенных в частности.

Модератор дискуссии, вице-председатель комитета Нацсобрания по иностранных делам Изабель Рош, подводя итог переговоров, заверила, что французские депутаты готовы совершить такую поездку в Беларусь.

Накануне, 6 октября, канцлер Германии Ангела Меркель приняла Тихановскую в Берлине, а на прошлой неделе с ней в Вильнюсе встречался президент Франции Эмманюэль Макрон. Франция и Германия не признали результаты президентских выборов в Беларуси и не считают Александра Лукашенко президентом этой страны.