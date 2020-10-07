СК возбудил дело о нарушении правил обращения с опасными отходами после катастрофы на Камчатке

Следственный комитет возбудил дело из-за загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и гибели там морских животных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по двум статьям: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).

СК проверяет все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и к прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатки, где находятся захоронения ядохимикатов. Первоначальные исследования показали присутствие в морской воде загрязнителя, который близок по консистенции к техническому маслу или другому веществу с нефтесодержащими компонентами.

Из-за катастрофы на Камчатке назначена экологическая судебная экспертиза. Также решается вопрос о проведении дополнительных исследований.

На прошлой неделе жители Камчатки сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Также были обнаружены масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Вблизи устья реки находится крупный полигон химотходов Козельский. В 2010 году власти отчитались, что полигон будет законсервирован, однако о конкретных действиях по проекту ничего неизвестно.

Места загрязнений. Карта: «Новая газета»

Активисты Greenpeace публиковали снимки из космоса, на которых видно, что источником загрязнения, предположительно, могла стать именно река Налычева. Кроме того, экологи зафиксировали пену и загрязнения в водах Авачинского залива.

Еще в 2006 году Комиссия по чрезвычайным ситуациям Камчатской области собиралась решить проблему с местом захоронения токсичных химикатов. По оценкам властей, на полигоне хранилось не менее 20 тонн мышьяка.

Правительство Камчатского края тогда разместило отчет о мониторинге ситуации на Козельском полигоне захоронения ядохимикатов и пестицидов, однако «Новая» обнаружила, что часть материалов пропала. Согласно оглавлению, на страницах 20–21 должна быть информация о содержании металлов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона ядохимикатов в сравнении с нормами СанПина, однако ее там нет.