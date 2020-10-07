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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Ереван назвал невмешательство Турции в конфликт условием перемирия в Нагорном Карабахе
Перемирие между Ереваном и Баку будет возможно лишь после того, как Турция прекратит вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Кроме того, еще одним условием перемирия премьер назвал вывод террористов и турецких боевиков из зоны конфликта. По словам премьера, наемники притесняют местных жителей, грабят магазины, где продают алкоголь, и требуют следовать законам шариата.
После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обвинили друг друга использовании наемных боевиков. Армения заявила о переброске Турцией четырех тысячах боевиков из Сирии и обвинила Анкару в поставке оружия для азербайджанских военных. В свою очередь Баку заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты.
Накануне глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также рассказал о присутствии в зоне конфликта боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусры». Он подчеркнул, что речь идет о тысячах боевиков из разных формирований, которые хотят заработать на новой карабахской войне.