Ереван назвал невмешательство Турции в конфликт условием перемирия в Нагорном Карабахе

Перемирие между Ереваном и Баку будет возможно лишь после того, как Турция прекратит вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, еще одним условием перемирия премьер назвал вывод террористов и турецких боевиков из зоны конфликта. По словам премьера, наемники притесняют местных жителей, грабят магазины, где продают алкоголь, и требуют следовать законам шариата.

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обвинили друг друга использовании наемных боевиков. Армения заявила о переброске Турцией четырех тысячах боевиков из Сирии и обвинила Анкару в поставке оружия для азербайджанских военных. В свою очередь Баку заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты.

Накануне глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также рассказал о присутствии в зоне конфликта боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусры». Он подчеркнул, что речь идет о тысячах боевиков из разных формирований, которые хотят заработать на новой карабахской войне.