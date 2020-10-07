Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

счетчик

Заказчики убийства Политковской останутся безнаказанными через 365 дней 13 часов 30 мин 18 сек

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 110 от 7 октября 2020

Читать номер

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку методов редактирования генома

Общество549

549
 

Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома. Церемония вручения наград транслировалась в YouTube-канале Нобелевского комитета.

Среди лауреатов премии по химии были Эрнест Резерфорд, который заложил основы учения о радиоактивности и строении атома, и исследователь природы химических связей Лайнус Полинг. Единственным советским и российским ученым, получившим эту награду, остается академик Николай Семенов — он один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей.

Накануне в Стокгольме вручали Нобелевскую премию по физике. Ее присудили Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андрее Гез за раскрытие «самых темных секретов Вселенной». Пенроуз из Великобритании получил награду за «открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности». Генцель и Гез из США — за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали стали сразу трое ученых — Майкл Хогтон из Великобритании, а также Харви Альтер, и Чарльз Райс из США. Они получили ее за открытие вируса гепатита С.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
химия, нобелевская премия, ng
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera