«Огромная трагедия»: Путин — о конфликте в Нагорном Карабахе

Конфликт между Арменией и Азебайджаном в Нагорном Карабахе — это «огромная трагедия», заявил президент России Владимир Путин в интервью на канале «Россия 24».

«И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. […] Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон», — сообщил Путин (цитаты по ТАСС).

Он добавил, что в России, несмотряя на то, что до разрешения ситуации еще далеко, надеются на прекращение конфликта в самое ближайшее время.

Путин также призвал к немедленному прекращению огня и заявил, что Россия «всегда исполняла, исполняет и будет исполнять свои обязательства» в рамках ОДКБ.

«Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Армении», — заявил президент.

Ранее в Армении заявили, что применят российские комплексы «Искандер», если в воздушных боях будут задействоваться истребители F-16. Ереван имеет возможность обратиться за военной помощью в ОДКБ — согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства ОДКБ.

Армения говорила, что представит в ОДКБ свидетельства «агрессии Азербайджана против армянской стороны».

Утром 27 сентября начались обстрелы Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.

Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана. По мнению Пашиняна, Турция ищет возможности ввести войска в азербайджанский регион Нахичевань.

Турция неоднократно гарантировала политическиую и военную поддержку Азербайджану. Премьер Армении уже провел телефонные переговоры с Путиным.