Польский регулятор обязал партнеров «Газпрома» разорвать финансовые соглашения по «Северному потоку-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK обязал партнеров «Газпрома» в течение 30 дней разорвать соглашения по финансированию строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, Польша оштрафовала «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов, а еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода — более чем на 61 миллион долларов. Среди них — французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, а также голландско-британская Shell. В UOKiK уточнили, что компании нарушили закон, не получив согласия антимонопольного ведомства.

На фоне этих новостей акции «Газпрома» на Московской бирже упали на 1,6%: их стоимость достигала 168,59 рубля.

Ранее один из претендентов на должность лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Фридрих Мерц призвал отсрочить строительство газопровода «Северный поток 2» на два года на фоне отравления политика Алексея Навального. О возможной приостановке проекта также говорили глава МИД ФРГ Хайко Маас и министр обороны ФРГ Аннагрет Крамп-Каренбауэр.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом».