На поиск заказчика убийства Политковской остался год. Журналистку «Новой» убили ровно 14 лет назад

На поиск заказчика убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской у органов следствия остался ровно год — 7 октября 2021 года истечет срок давности по этому преступлению.

Анна Политковская. Архив «Новой газеты»

Согласно ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекли 15 лет. «Новая газета» на своем сайте запустила счетчик, где будет отсчитывать время до того, как заказчики убийства журналистки останутся безнаказанными.

Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный — в голову.

В 2014 году Мосгорсуд вынес решение по фигурантам уголовного дела –Рустаму Махмудову и Лом-Али Гайтукаеву. Их приговорили к пожизненному лишению свободы, признав первого исполнителем, а второго — организатором убийства. Еще трое мужчин, которые были посредниками в организации преступления — Сергей Хаджикурбанов, Ибрагим и Джабраил Махмудовы — приговорены к 20, 12 и 14 годам колонии соответственно. Гайтукаев умер в колонии в июле 2017 года.

В особом порядке было рассмотрено дело подполковника ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова — одного из руководителей милицейской наружки, чьи подчиненные в рабочее время следили за Политковской. В рамках сделки со следствием Павлюченков обязался назвать заказчиков убийства, однако не назвал и получил минимальный срок.

Европейский суд по правам человека признал, что расследование убийства Анны Политковской не было эффективным: следствие все еще не установило заказчика и не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления.

Многие улики и обстоятельства убийства вели в Чечню, в частности, к ее высокопоставленным руководителям.