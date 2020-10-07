В Кыргызстане создали второй координационный совет

Несколько партий Кыргызстана заявили о создании своего координационного совета. В него вошли проигравшие на парламентских выборах партии «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Ыйман нуру». Это уже второй координационный совет оппозиции в стране.

«Мы объединились и создали Народный координационный совет», — рассказали представители партии в заявлении совета. «Мы не признаем правительство, одобренное накануне на заседании Жогорку Кенеша (Верховного Совета)», — добавили партии.

Ранее, 6 октября, о создании совета сообщили представители шести других партий Кыргызстана — Социал-демократическая партиия Киргизии, «Республика», «Ата-Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Бир Бол», «Замандаш».

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров рассказал изданию 24.kg, что, по его мнению, «необходимо в кратчайшие сроки восстановить общественно-политическую стабильность в стране и возвращаться в правовое поле».

Массовые акции протеста и столкновения с милицией начались в стране после выборов в парламент Кыргызстана — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.