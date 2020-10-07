Силовики провели обыски в офисе одного из крупнейших похоронных операторов Москвы «Ритуал-Сервис»

В офисе компании «Ритуал-Сервис» в Москве — одного из крупнейших похоронных операторов столицы — прошли обыски с выемкой документов и техники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совладельца компании Олега Шелягова и на двух источников на похоронном рынке.

Шелягов рассказал, что обыск проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северному административному округу.

В компании заявили, что сути проверок не понимают, но связывают это с проблемами в морге в Боткинской больнице, где компания работает.

«Обыски идут также на фоне развернутой налоговой проверки и дела в УФАС Москвы», — сообщил Шелягов и добавил, что, возможно, речь идет о недобросовестной конкуренции «в преддверии второй волны COVID-19».

Доследственные действия силовики начали проводить еще с 28 сентября, добавил изданию гендиректор ЗАО «Ритуал-Сервис» Денис Маршавин. По его словам, сотрудников компании вызывали следователи для дачи показаний. Однако обвинение сотрудники правоохранительных органов не предъявляют:

«Они заявляют, что работают по заявлению некого лица, которое поступило некому оперуполномоченному, который написал некий рапорт, и теперь целый отдел управления экономической безопасности этим занимается, с выездами и изъятиями документов», — заявил Маршавин.

О похоронном бизнесе в столице писал журналист Иван Голунов. В прошлом году 6 июня Голунова задержали в Москве и спустя несколько дней отправили под домашний арест. Полицейские утверждали, что нашли у него несколько свертков с наркотиками, которые тот якобы собирался перепродать.

Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили, а уголовное преследование связывал с расследованием о похоронном бизнесе. После общественного резонанса преследование журналиста прекратили, а СК в настоящий момент проверяет материалы дела на предмет фальсификации. Все материалы по нему были засекречены.