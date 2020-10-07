Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

счетчик

Убийцы Политковской останутся безнаказанными через 365 дней 15 часов 46 мин 46 сек

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 110 от 7 октября 2020

Читать номер

За сутки в России вновь выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом

Общество634

634
 

За сутки российские медики зафиксировали 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Москве инфекцией заразились еще 3229 человек, накануне новых пациентов было больше четырех тысяч. Столичные власти возложили ответственность за рост числа заболевших на самих москвичей, заявив, что в городе фиксируют «тотальное несоблюдение масочного режима». По словам мэра Сергея Собянина расходы города на борьбу с пандемией уже превысили 213 миллиардов рублей.

Впервые с 1 июля за сутки от коронавируса скончались более 200 человек, из них 41 — в Москве, в Санкт-Петербурге — 30. Общее число умерших в результате заражения достигло 21 865.

На фоне распространения COVID-19 мэрия Москвы начала возвращать отмененные ранее ограничения. Так, в городе приостановили действие льготных проездных для пенсионеров и школьников, а работодателей обязали отчитаться о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Руководителям нужно будет отправить в мэрию номера телефонов, транспортных карт и машин работающих из дома сотрудников. Компаниям, которые такие сведения не предоставят, пригрозили штрафом и даже временным закрытием.

Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

Трамп разрешил рассекретить документы по расследованию его связи с Россией

Политика712

712
 

Президент США Дональд Трамп решил полностью рассекретить документы, имеющие отношение к расследованию его связи с Россиеq в рамках дела о вмешательстве в выборы. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.

«Я разрешил рассекретить целиком все документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон. И никакого редактирования!», — написал политик, который сейчас лечится от коронавируса.

Речь идет о расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования, доказательств сговора между американским президентом и российскими властями не было обнаружено. Год назад спецпрокурор закрыл дело и ушел в отставку.

Трамп отрицал возможный сговор с Москвой и называл обвинения в свой адрес «охотой на ведьм». Расследование «российского вмешательства» обошлось американским налогоплательщикам почти в 32 миллиона долларов.

Теги:
sn, выборы, российское вмешательство, трамп
Больше интересного в вашей ленте
Вы какой-то гений, если пройдете тест без ошибок или наберете хотя бы 9/10
Вы будете видеть меньше такого
Успеть до Покрова – 10 дел, которые нужно сделать дачникам
Вы будете видеть меньше такого
Почему нужно вытаскивать приборы из розетки?
Вы будете видеть меньше такого
Когда исчезли последние истинные Римляне (носители латыни) с Италийского полуострова? Какой из современных народов…
Вы будете видеть меньше такого
Мотоцикл «Урал» получил экономичный двигатель Lifan
Вы будете видеть меньше такого
Анекдоты про учителей и воспитателей
Вы будете видеть меньше такого
Блогер показала мужчинам как выглядит лицо действительно без макияжа
Вы будете видеть меньше такого
Для РЖД построили абсолютно новый плацкарт. Он длиннее и шире и совсем не похож на предыдущие (фото)
Вы будете видеть меньше такого
Говорят, их имена угадают только дети из СССР: 5 Персонажей из Советского времени, которых не знают современные дети
Вы будете видеть меньше такого
Готовлю ленивые щи. Это очень просто! Все дело в подготовке продуктов (делюсь рецептом)
Вы будете видеть меньше такого
Тотально подешевевший IPhone 11 перед выходом IPhone 12, среднебюджетные Android берегитесь
Вы будете видеть меньше такого
Как кошка выбирает человека
Вы будете видеть меньше такого
Какие пуховики будут носить стильные модницы этой зимой
Вы будете видеть меньше такого
Вторая жизнь старых «Москвичей». Три примера шикарного тюнинга
Вы будете видеть меньше такого
В платочке: самый модный аксессуар осени. Как его носить
Вы будете видеть меньше такого
Женщина выгнала щенка из дома, а потом захотела его вернуть, но было поздно - Мишка теперь живет на Рублевке
Вы будете видеть меньше такого
Стало известно, кто отравил воду на Камчатке
Вы будете видеть меньше такого
Раньше Гортензию обрезала Неправильно. Подсказала соседка как надо, теперь у меня самые Красивые кустарники
Вы будете видеть меньше такого
100 лучших пальто осень-зима 2020-2021
Вы будете видеть меньше такого
Почему стоит вернуться к кнопочным телефонам в 2020 году
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera