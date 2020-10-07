За сутки в России вновь выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом

За сутки российские медики зафиксировали 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Москве инфекцией заразились еще 3229 человек, накануне новых пациентов было больше четырех тысяч. Столичные власти возложили ответственность за рост числа заболевших на самих москвичей, заявив, что в городе фиксируют «тотальное несоблюдение масочного режима». По словам мэра Сергея Собянина расходы города на борьбу с пандемией уже превысили 213 миллиардов рублей.

Впервые с 1 июля за сутки от коронавируса скончались более 200 человек, из них 41 — в Москве, в Санкт-Петербурге — 30. Общее число умерших в результате заражения достигло 21 865.

На фоне распространения COVID-19 мэрия Москвы начала возвращать отмененные ранее ограничения. Так, в городе приостановили действие льготных проездных для пенсионеров и школьников, а работодателей обязали отчитаться о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Руководителям нужно будет отправить в мэрию номера телефонов, транспортных карт и машин работающих из дома сотрудников. Компаниям, которые такие сведения не предоставят, пригрозили штрафом и даже временным закрытием.