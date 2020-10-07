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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
За сутки в России вновь выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом
За сутки российские медики зафиксировали 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.
В Москве инфекцией заразились еще 3229 человек, накануне новых пациентов было больше четырех тысяч. Столичные власти возложили ответственность за рост числа заболевших на самих москвичей, заявив, что в городе фиксируют «тотальное несоблюдение масочного режима». По словам мэра Сергея Собянина расходы города на борьбу с пандемией уже превысили 213 миллиардов рублей.
Впервые с 1 июля за сутки от коронавируса скончались более 200 человек, из них 41 — в Москве, в Санкт-Петербурге — 30. Общее число умерших в результате заражения достигло 21 865.
На фоне распространения COVID-19 мэрия Москвы начала возвращать отмененные ранее ограничения. Так, в городе приостановили действие льготных проездных для пенсионеров и школьников, а работодателей обязали отчитаться о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Руководителям нужно будет отправить в мэрию номера телефонов, транспортных карт и машин работающих из дома сотрудников. Компаниям, которые такие сведения не предоставят, пригрозили штрафом и даже временным закрытием.
Теги:sn, россия, пандемия, коронавирус
Трамп разрешил рассекретить документы по расследованию его связи с Россией
Президент США Дональд Трамп решил полностью рассекретить документы, имеющие отношение к расследованию его связи с Россиеq в рамках дела о вмешательстве в выборы. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.
«Я разрешил рассекретить целиком все документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон. И никакого редактирования!», — написал политик, который сейчас лечится от коронавируса.
Речь идет о расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования, доказательств сговора между американским президентом и российскими властями не было обнаружено. Год назад спецпрокурор закрыл дело и ушел в отставку.
Трамп отрицал возможный сговор с Москвой и называл обвинения в свой адрес «охотой на ведьм». Расследование «российского вмешательства» обошлось американским налогоплательщикам почти в 32 миллиона долларов.