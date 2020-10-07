Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

счетчик

Убийцы Политковской останутся безнаказанными через 366 дней 16 часов 28 мин 25 сек

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 110 от 7 октября 2020

Читать номер

Более 750 человек пострадали во время протестов в Бишкеке 

Общество320

320
 

Во результате столкновений с правоохранителями во время массовых протестов в Кыргызстане за медицинской помощью обратились 768 жителей Бишкека. Об этом агентству Интерфакс сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Врачи приняли решение госпитализировать 218 жителей столицы, остальных после оказания первичной медицинской помощи направили на амбулаторное лечение. Один человек — 19-летний юноша — в результате столкновений скончался: у него был ушиб головного мозга.

За день до этого Минздрав сообщал о 686 пострадавших в результате беспорядков. На фоне происходящего в стране Нацбанк Кыргызстана рекомендовал коммерческим кредитным организациям временно прекратить работу. «Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи», — сообщили в Нацбанке. Ранее в стране отключили все банкоматы и изъяли из них наличные, опасаясь мародерства.

Массовые акции протеста и столкновения с милицией начались в стране после выборов в парламент Кыргызстана — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.

Теги:
sn, пострадавшие, протесты, кыргызстан
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera