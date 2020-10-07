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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
«Россия никому ничего не должна»: постпред РФ прокомментировал выводы ОЗХО об отравлении Навального
Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия назвал выводы экспертов ОЗХО об отравлении политика Алексея Навального политически ангажированными и подчеркнул, что Россия в этой ситуации не будет оправдываться. Об этом, как передает ТАСС, Александр Шульгин заявил на 95-й сессии исполнительного совета организации.
«Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам <...> провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и так далее,
заявляем, что Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального.
Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — заявил дипломат. По словам Шульгина, Россия будет считать происходящее вокруг Алексея Навального
«разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией»,
пока ей не предоставят доказательства наличия в анализах Навального боевого отравляющего вещества. Постпред утверждает, что страна в полной мере выполняет свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и все включенный в список вещества на своей территории уничтожила.
Накануне Организация по запрещению химического оружия подтвердила отравление Навального. Согласно заявлению технического секретариата организации, вещество, обнаруженное в крови и моче Навального, имеет сходные структурные характеристики с боевыми отравляющими веществами, которые были дополнительно включены в список ОЗХО после отравления Скрипалей «Новичком» в 2018 году. При этом яд, найденный в организме политика, в перечне запрещенных не значится.
Оппозиционеру стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва, вскоре он впал в кому. Его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию. Ранее правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».
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