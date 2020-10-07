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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 7 октября. Коротко
Общество3 074
«Новая газета»редакция
3 074
- Постпред России при ОЗХО объявил, что Россия никому ничего не должна в связи с ситуацией с Навальным. «Ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального», — так Александр Шульгин прокомментировал вчерашние выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия о том, что политик был отравлен ядом, схожим с запрещенными боевыми веществами.
- Более 200 жителей Кыргызстана госпитализировали после протестных акций в стране. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии, один пострадавший — 19-летний юноша — скончался. Всего за медпомощью обратились 768 человек. На фоне беспорядков, которые были спровоцированы фальсификациями в ходе парламентских выборов, Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам приостановить свою деятельность, чтобы избежать мародерства.
- Впервые с середины июня в Москве скончались более 40 человек с коронавирусом. Общее число умерших с начала пандемии выросло до 5442, ежедневно в столице увеличивается и число выявляемых случаев инфекции. Заммэра города Анастасия Ракова возложила ответственность за рост числа заболевших на самих москвичей, заявив, что в столице фиксируют «тотальное несоблюдение масочного режима».
- Президент США Дональд Трамп решил полностью рассекретить документы, имеющие отношение к расследованию его связи с Россией. «Я разрешил рассекретить целиком все документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон», — сообщил американский лидер.
- Музыкант Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет после долгой борьбы с раком горла. В 1972 году Ван Хален вместе с братом Алексом основал рок-группу Mammoth, потом ее переименовали в Van Halen. Группа обрела популярность в 80-х и записала в последствии 10 мультиплатиновых альбомов, продав свыше 56 миллионов альбомов в США
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Теги:sn, коронавирус, трамп, озхо
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