Официально: 95% обитателей дна Авачинского залива на Камчатке мертвы

Камчатские ученые погрузились в воды акватории Авачинского залива, где предположительно произошел разлив неустановленного токсичного вещества, и зафиксировали там смерть 95% бентоса — организмов, обитающих на дне. Об этом сообщает правительство Камчатского края.

Мертвый хитон Стеллера на дне бухты Малая Лагерная. Фото участника экспедиции Александра Коробка

Ученые из Кроноцкого заповедника, Тихоокеанского института географии и КамчатНИРО не обнаружили никаких аномалий в состоянии морских животных и птиц на берегу и поверхности воды.

«Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы.

Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — рассказал научных сотрудник Института географии Иван усатов.

Специалисты погрзились в воды устья реки Налычева, исследовали мыс Налычева, а также воды вблизи острова Старичкова и в бухтах Тихая и Спасения.

Фото: Александр Коробок

В реке Налычева, на берегу притока которой находится Козельский полигон ядохимикатов, ученые не обнаружили живности. А на мысе Налычева они увидели нехарактерно темную воду, коричневую пену и немногочисленных подводных животных. В бухтах также обнаружены останки донных обитателей.

Ученые считают, что масштаб загрязения гораздо серьезнее, чем предполагалось до этого.

Подводный фотограф Александр Коробок после погружения получил ожог слизистой. Он считает случившееся «экологическим бедствием». Экспедиция пришла к выводам, что даже ракообразные в акватории бухты в долгосрочной перспективе могут погибнуть. Питающиеся бентосом обитатели вод теперь просто лишены кормовой базы, что приведет к пагубным последствиям для фауны.

Места загрязнений. Карта: «Новая газета»

Ранее жители Камчатки обнаружили масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Вблизи устья реки находится крупный полигон химотходов Козельский. В 2010 году власти отчитались, что полигон будет законсервирован, однако о конкретных действиях по проекту ничего не известно.

Активисты Greenpeace опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником загрязнения предположительно могла стать река Налычева. Кроме того, экологи зафиксировали пену и загрязнения в водах залива. Катастрофа угрожает вулканам Камчатки — объектам Всмериного наследия ЮНЕСКО, считают в Greenpeace.

Еще в 2006 году Комиссия по чрезвычайным ситуациям Камчатской области собиралась решить проблему с местом захоронения токсичных химикатов. Бывший вице-губернатором Владимир Рыбак утверждал, что полигон устроили не в том месте — «совершенно не пригодном для таких дел». По оценкам властей, на полигоне хранилось не менее 20 тонн мышьяка.

Клочки пены. Фото: Елена Романова /«Гринпис»

Уже тогда он представлял реальную угрозу для экологии полуострова: один из представителей компании, занимавшейся мониторингом окружающей среды в районе захоронения, что тяжелые металлы и пестициды проникают в подземные воды и после оказываются «ниже по родникам от места захоронения».

Правительство Камчатского края тогда разместило отчет о мониторинге ситуации на Козельском полигоне захоронения ядохимикатов и пестицидов, однако «Новая» обнаружила, что часть материалов отчеты пропала. Согласно оглавлению, на страницах 20–21 должна размещаться информация о содержании металлов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона ядохимикатов в сравнении с нормами СанПина, однако ее там нет.

2 октября жители полуострова сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Правоохранители возбудили сразу несколько уголовных дел, а власти региона рассматривают три возможных причины произошедшего. Среди них — техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, «поведение водорослей» и сейсмическая активность.