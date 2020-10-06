Умер музыкант и основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален

Музыкант Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет после долгой борьбы с раком горла. Об этом сообщил его сын.

В 1972 году Ван Хален вместе с братом Алексом основал рок-группу Mammoth, потом ее переименовали в Van Halen. Группа обрела популярность в 80-х и записала в последствии 10 мультиплатиновых альбомов, продав свыше 56 миллионов альбомов в США. Среди наиболее известных песен группы — Jump, Ain't Talkin Bout Love и Can't Stop Lovin You.

Ван Хален попал в первую десятку лучших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В 2007 году музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла.