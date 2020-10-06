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№ 109 от 5 октября 2020

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Екатеринбургскую художницу оштрафовали за репост клипа группы Alai Oli

Общество20

«Новая на Урале» Новая газета

20
 

Курганский городской суд оштрафовал художницу Полину Гузееву на одну тысячу рублей за распространение клипа группы Alai Oli «Зачем ты под черного легла». Об этом сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков.

Девушка поделилась этим клипом в социальной сети «ВКонтакте» в 2010 году, а в 2016 году его признали экстремистским. Об этом, по словам адвоката, Полина узнала от сотрудника “Центра Э”, который предложил ей подписать обязательство об удалении клипа. А через две недели ей сообщили, что на нее заведено административное дело по статье о распространении экстремистских материалов (20.29 КоАП).

Защита настаивала на прекращении дела в связи с отсутствием умысла на совершение правонарушения. С момента публикации клипа прошло 10 лет, девушка давно забыла про него и не контролировала, какие материалы внесли в список запрещенных. Но на судью эти аргументы не подействовали. Защита намерена обжаловать это решение.

Группа Alai Oli и актеры, снявшиеся в клипе, выпустили видеообращение в поддержку девушки. 

Елена Шукаева, специально для «Новой»

СК возбудил дело после падения учеников в обморок на школьной линейке в Псковской области

Общество762

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК), после того, как в псковских Великих Луках 13 учеников госпитализировали из-за головокружения и общей слабости во время школьной линейки. Об этом сообщается на сайте СК.

В сообщении уточняется, что 13 детей из 6, 8 и 11-х классов находятся в больнице диагнозом: «Отравление неустановленным веществом под вопросом». Следователи ожидают результаты судебно-химического исследования.

Накануне в школе №7 проходил «торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина» — погибшего в 1995 году лейтенанта на таджикско-афганской границе. Трое учеников потеряли сознание, еще 10 — пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы.

Главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова рассказала, что у школьников в норме уровень сахара и биохимический анализ крови, наркотики в их организмах не обнаружено.

Кроме того, Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы в пробах воды и воздуха, взятых в школе, результаты анализов пробы почвы — пока неизвестны. Директор школы Наталья Демиховская считает, что причиной случившегося мог стать тепловой удар.

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