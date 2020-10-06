Екатеринбургскую художницу оштрафовали за репост клипа группы Alai Oli

Курганский городской суд оштрафовал художницу Полину Гузееву на одну тысячу рублей за распространение клипа группы Alai Oli «Зачем ты под черного легла». Об этом сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков.

Девушка поделилась этим клипом в социальной сети «ВКонтакте» в 2010 году, а в 2016 году его признали экстремистским. Об этом, по словам адвоката, Полина узнала от сотрудника “Центра Э”, который предложил ей подписать обязательство об удалении клипа. А через две недели ей сообщили, что на нее заведено административное дело по статье о распространении экстремистских материалов (20.29 КоАП).

Защита настаивала на прекращении дела в связи с отсутствием умысла на совершение правонарушения. С момента публикации клипа прошло 10 лет, девушка давно забыла про него и не контролировала, какие материалы внесли в список запрещенных. Но на судью эти аргументы не подействовали. Защита намерена обжаловать это решение.

Группа Alai Oli и актеры, снявшиеся в клипе, выпустили видеообращение в поддержку девушки.

Елена Шукаева, специально для «Новой»