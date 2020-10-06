СК возбудил дело после падения учеников в обморок на школьной линейке в Псковской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК), после того, как в псковских Великих Луках 13 учеников госпитализировали из-за головокружения и общей слабости во время школьной линейки. Об этом сообщается на сайте СК.

В сообщении уточняется, что 13 детей из 6, 8 и 11-х классов находятся в больнице диагнозом: «Отравление неустановленным веществом под вопросом». Следователи ожидают результаты судебно-химического исследования.

Накануне в школе №7 проходил «торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина» — погибшего в 1995 году лейтенанта на таджикско-афганской границе. Трое учеников потеряли сознание, еще 10 — пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы.

Главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова рассказала, что у школьников в норме уровень сахара и биохимический анализ крови, наркотики в их организмах не обнаружено.

Кроме того, Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы в пробах воды и воздуха, взятых в школе, результаты анализов пробы почвы — пока неизвестны. Директор школы Наталья Демиховская считает, что причиной случившегося мог стать тепловой удар.