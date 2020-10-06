Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 109 от 5 октября 2020

Читать номер

СК возбудил дело после падения учеников в обморок на школьной линейке в Псковской области

Общество69

69
 

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК), после того, как в псковских Великих Луках 13 учеников госпитализировали из-за головокружения и общей слабости во время школьной линейки. Об этом сообщается на сайте СК.

В сообщении уточняется, что 13 детей из 6, 8 и 11-х классов находятся в больнице диагнозом: «Отравление неустановленным веществом под вопросом». Следователи ожидают результаты судебно-химического исследования.

Накануне в школе №7 проходил «торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина» — погибшего в 1995 году лейтенанта на таджикско-афганской границе. Трое учеников потеряли сознание, еще 10 — пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы.

Главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова рассказала, что у школьников в норме уровень сахара и биохимический анализ крови, наркотики в их организмах не обнаружено.

Кроме того, Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы в пробах воды и воздуха, взятых в школе, результаты анализов пробы почвы — пока неизвестны. Директор школы Наталья Демиховская считает, что причиной случившегося мог стать тепловой удар.

Адвокат: администрация минского СИЗО отказывает в лечении колумнисту «Новой» Шклярову

Общество175

175
 

Администрация минского СИЗО отказывается предоставить лечение российскому политтехнологу и постоянному автору «Новой газеты» Виталию Шклярову, который жалуется на боль в сердце после перенесенного коронавируса. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский, защищающий интересы Шклярова

«Он сильно похудел, очень бледный, у него болит сердце. Виталий считает, что у него посткоронавирусный синдром, который дал осложнения на сердце. Лекарства, которые мы передали в понедельник, ему не выдают», — заявил адвокат.

Защитник добавил, что условий для лечения и обследования в СИЗО нет: «Виталий находится в камере, и администрация СИЗО не хочет переводить его в медучреждение».

8 сентября Шкляров стал себя плохо чувствовать, у него были боль в мышцах, недомогание и температура на протяжении нескольких дней. Однако в СИЗО ему не стали делать тест на COVID-19 и отказались его лечить. Позже политтехнологу сделали тест, который показал наличие в его организме антител.

Шклярова задержали в Минске за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси. Официально Шклярову предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ): по этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

Теги:
шкляров, коронавирус, nt
Больше интересного в вашей ленте
Ваш словарный запас на высоком уровне, если наберете в нашем тесте 9/11
Вы будете видеть меньше такого
Всегда балансировал колёса после замены, пока механик не рассказал, почему это бессмысленно
Вы будете видеть меньше такого
Искусно и на пользу. Обрезаем и укрываем гортензии
Вы будете видеть меньше такого
Пляж Дивноморского для нудистов, затесалась в толпу и дошла до места, показываю обстановку – август 2020
Вы будете видеть меньше такого
«Ирину Шейк копируете?»: 42-летняя Ирина Пегова в белом мини потрясла соцсети
Вы будете видеть меньше такого
Сколько зарабатывают в Азербайджане? Показываю МРОТ и среднюю зарплату, сравнил с РФ
Вы будете видеть меньше такого
Заморозки ожидаются в Подмосковье в ближайшие дни
Вы будете видеть меньше такого
Какой потолок лучше сделать в ванной комнате. Рассказываю, что мне посоветовал опытный мастер в этом вопросе.
Вы будете видеть меньше такого
С 1 ноября всех водителей ждет важное изменение. Разбираемся в нюансах
Вы будете видеть меньше такого
Питерские грибы оказались лучше подмосковных. Показываю что набрала за 15 минут в незнакомом лесу
Вы будете видеть меньше такого
Гризли против стаи волков: видео из Йеллоустона
Вы будете видеть меньше такого
"Я люблю тебя сильнее" - сказала мачеха Рапунцель, и поцеловала. Что выдало её неискренность?
Вы будете видеть меньше такого
В Египте найдено место, где 5000 лет назад закопали неизвестные корабли
Вы будете видеть меньше такого
Дети, которым никогда ничего не запрещали
Вы будете видеть меньше такого
Анатолий Журавлёв, оказывается, был последним чемпионом СССР по тхэквондо. А также снимался в "Брате"
Вы будете видеть меньше такого
Баклажаны больше не жарю, а готовлю их по такому рецепту: одной порции всегда мало
Вы будете видеть меньше такого
Убедился, что финны гениальные строители, когда увидел, как они ставят забор
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Что будет, если занять любимое место собаки
Вы будете видеть меньше такого
Эта функция будет ТОЛЬКО на 11-ом Android, показываю как включить уже сейчас
Вы будете видеть меньше такого
Первые три по численности этноса субъектов РФ
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera