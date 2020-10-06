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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
СК возбудил дело после падения учеников в обморок на школьной линейке в Псковской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК), после того, как в псковских Великих Луках 13 учеников госпитализировали из-за головокружения и общей слабости во время школьной линейки. Об этом сообщается на сайте СК.
В сообщении уточняется, что 13 детей из 6, 8 и 11-х классов находятся в больнице диагнозом: «Отравление неустановленным веществом под вопросом». Следователи ожидают результаты судебно-химического исследования.
Накануне в школе №7 проходил «торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина» — погибшего в 1995 году лейтенанта на таджикско-афганской границе. Трое учеников потеряли сознание, еще 10 — пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы.
Главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова рассказала, что у школьников в норме уровень сахара и биохимический анализ крови, наркотики в их организмах не обнаружено.
Кроме того, Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы в пробах воды и воздуха, взятых в школе, результаты анализов пробы почвы — пока неизвестны. Директор школы Наталья Демиховская считает, что причиной случившегося мог стать тепловой удар.
Адвокат: администрация минского СИЗО отказывает в лечении колумнисту «Новой» Шклярову
«Новая газета»редакция
Администрация минского СИЗО отказывается предоставить лечение российскому политтехнологу и постоянному автору «Новой газеты» Виталию Шклярову, который жалуется на боль в сердце после перенесенного коронавируса. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский, защищающий интересы Шклярова
«Он сильно похудел, очень бледный, у него болит сердце. Виталий считает, что у него посткоронавирусный синдром, который дал осложнения на сердце. Лекарства, которые мы передали в понедельник, ему не выдают», — заявил адвокат.
Защитник добавил, что условий для лечения и обследования в СИЗО нет: «Виталий находится в камере, и администрация СИЗО не хочет переводить его в медучреждение».
8 сентября Шкляров стал себя плохо чувствовать, у него были боль в мышцах, недомогание и температура на протяжении нескольких дней. Однако в СИЗО ему не стали делать тест на COVID-19 и отказались его лечить. Позже политтехнологу сделали тест, который показал наличие в его организме антител.
Шклярова задержали в Минске за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси. Официально Шклярову предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ): по этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.