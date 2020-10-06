Адвокат: администрация минского СИЗО отказывает в лечении колумнисту «Новой» Шклярову

Администрация минского СИЗО отказывается предоставить лечение российскому политтехнологу и постоянному автору «Новой газеты» Виталию Шклярову, который жалуется на боль в сердце после перенесенного коронавируса. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский, защищающий интересы Шклярова

«Он сильно похудел, очень бледный, у него болит сердце. Виталий считает, что у него посткоронавирусный синдром, который дал осложнения на сердце. Лекарства, которые мы передали в понедельник, ему не выдают», — заявил адвокат.

Защитник добавил, что условий для лечения и обследования в СИЗО нет: «Виталий находится в камере, и администрация СИЗО не хочет переводить его в медучреждение».

8 сентября Шкляров стал себя плохо чувствовать, у него были боль в мышцах, недомогание и температура на протяжении нескольких дней. Однако в СИЗО ему не стали делать тест на COVID-19 и отказались его лечить. Позже политтехнологу сделали тест, который показал наличие в его организме антител.

Шклярова задержали в Минске за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси. Официально Шклярову предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ): по этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.