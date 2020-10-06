В Кыргызстане новым премьер-министром стал освобожденный из СИЗО экс-депутат Садыр Жапаров

Кыргызский парламент на внеочередном заседании назначил на место подавшего в отставку премьер-министр Кубатбека Боронова освобожденного накануне из СИЗО бывшего депутата Садыра Жапарова. Об этом сообщает Интерфакс.

Кроме того, после назначения на должность Верховный суд республики оправдал Жапарова по делу о захвате заложника в 2013 году, рассказал адвокат политика.

В ночь с 5 на 6 октября протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома и взяли его под контроль. Они сломали ворота Госкомитета Нацбезопасности страны и зашли на его территорию. После переговоров протестующие освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет, и бывшего депутата Садыра Жапарова.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с милицией, начались в стране после объявления предварительных результатов выборов в парламент страны. Представители партий, которые не смогли преодолеть порог в 7%, заявили о масштабных фальсификациях и потребовали аннулировать итоги голосования. Вскоре после начала протестов ЦИК признал выборы недействительными.