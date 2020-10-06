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№ 109 от 5 октября 2020

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В Кыргызстане новым премьер-министром стал освобожденный из СИЗО экс-депутат Садыр Жапаров

Политика17

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Кыргызский парламент на внеочередном заседании назначил на место подавшего в отставку премьер-министр Кубатбека Боронова освобожденного накануне из СИЗО бывшего депутата Садыра Жапарова. Об этом сообщает Интерфакс. 

Кроме того, после назначения на должность Верховный суд республики оправдал Жапарова по делу о захвате заложника в 2013 году, рассказал адвокат политика. 

В ночь с 5 на 6 октября протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома и взяли его под контроль. Они сломали ворота Госкомитета Нацбезопасности страны и зашли на его территорию. После переговоров протестующие освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет, и бывшего депутата Садыра Жапарова.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с милицией, начались в стране после объявления предварительных результатов выборов в парламент страны. Представители партий, которые не смогли преодолеть порог в 7%, заявили о масштабных фальсификациях и потребовали аннулировать итоги голосования. Вскоре после начала протестов ЦИК признал выборы недействительными.

Теги:
nt, акции протеста, кыргызстан

В Германии прошла встреча Светланы Тихановской и Ангелы Меркель

Политика596

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили протесты в стране, политзаключенных и новые выборы президента Беларуси. Об этом сообщается в телеграм-канале Тихановской.

Во время 45-минутной встречи Тихановская рассказала канцлеру, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, а вместе с ними растет количество политзаключенных. Она подчеркнула, что сейчас необходимо добиться их освобождения и прекратить насилие.

Основной целью митингов глава оппозиции назвала проведение новых выборов. Она уточнила, что происходящее в Беларуси — это следствие кризиса внутри страны, а не борьба против России или Европы. Народ, по словам Тихановской, «26 лет жил под давлением — и терпеть его больше не намерен».

Тихановская сообщила, что люди в Беларуси надеются на инвестиционную поддержку, а также на помощь независимым медиа и гражданским организациям. В завершение встречи политик подарила канцлеру брошь с оппозиционным флагом и книгу «Краіна Беларусь».

Ранее Светлана заявила в интервью Deutsche Welle, что собирается рассказать Ангеле Меркель о грубом нарушении прав человека в Беларуси и о том, что люди там сейчас «кричат о помощи». 29 сентября лидер оппозиции встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент тогда заявил, что расценивает эту встречу как знак поддержки Тихановской, и пообещал сделать все возможное для помощи людям, страдающим от режима в Беларуси. Тихановская подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами — в том числе с Россией — об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса.

Теги:
sn, беларусь, тихановская, меркель
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