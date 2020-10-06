Организация по запрещению химического оружия подтвердила отравление Навального токсичным веществом

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие токсичного химического вещества в биоматериалах политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте организации.

«Результаты анализа биомедицинских проб, проведенного специально назначенными лабораториями ОЗХО, свидетельствуют о том, что господин Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы», — говорится в заявлении организации.

О результатах своих исследований ОЗХО уведомила Германию. Одновременно с этим британское постпредство при ОЗХО заявило, что найденные экспертами организации токсичные элементы — из группы «Новичок».

Как уточнили в организации, вещество, обнаруженное в крови и мочи Навального, имеют сходные структурные характеристики с токсичными химическими веществами, которые были включены в запрещенный список после отравления Скрипалей «Новичком». При этом яд, найденный у Навального, в перечне запрещенных не значится.

Дополняется.