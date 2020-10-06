В Кыргызстане отключили все банкоматы и изъяли из них наличные

В Кыргызстане на фоне протестных акций отключили все банкоматы и изъяли из них наличные. Об этом, как передает агентство РИА Новости, заявил президент Союза банков страны Анвар Абдраев.

«Вы знаете печальный опыт 2005-го, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение», — объяснил Абдраев.

Тем временем беспорядки начались на территории золотодобывающего предприятия «Альянc Алтын». Как сообщает Economist.kg, неизвестные проникли на территорию месторождения «Джеруй». Руководство приняло решение приостановить работы на руднике и распустила рабочих. Также сегодня участники протестов силой попытались попасть в офис золотодобывающей компании «Кыргызалтын». Как сообщает РИА Новости, неизвестные также захватили филиал крупнейшего угольного месторождения в Кыргызстане.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с милицией, начались в стране накануне — после объявления предварительных результатов выборов в парламент страны — Жогорку Кенеш. Представители партий, которые не смогли преодолеть порог в 7%, заявили о масштабных фальсификациях и потребовали аннулировать итоги голосования.

Демонстранты захватили Белый дом, где находится парламент и администрация президента, а затем ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под ареста бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Позже ЦИК признал выборы недействительными.