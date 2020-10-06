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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
Крымских моряков освободили из пиратского плена
«Новая газета»редакция
Трех моряков из Крыма, похищенных пять месяцев назад нигерийскими пиратами с гражданских судов в водах Экваториальной Гвинеи, освободили из плена. Об этом сообщили в посольстве России в Нигерии.
«В результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков: Алексей Перфильев, Валентин Нечай, Вячеслав Сечин», — уточнили в посольстве.
Сейчас моряки находятся в городе Порт-Харкорт, в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии. Состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное.
Напомним, в мае 2020 года с торговых судов «Рио Митонг» и «Джиблоо», которые стояли на рейде порта Малабо и в заливе Луба в ожидании фрахта и не охранялись, похитили севастопольцев Алексея Перфильева и Валентиная Нечая, а также жителя Симферополя Вячеслава Сечина. Пираты держали их в одном из лагерей в джунглях. Требуя у судовладельцев и родственников выкуп, они неоднократно угрожали расстрелять заложников. О судьбе пиратов в российском дипредставительстве в Нигерии пока не сообщают.
Александр Егоров.
В Перми лейтенанта Росгвардии обвинили в сексуальном насилии над 11-летним мальчиком
«Новая газета»редакция
24-летнего лейтенанта Росгвардии Сухроба Ерова обвинили в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним (ч. 4 ст. 132 УК). Также против сотрудника органов возбуждено уголовное дело о покушении на действия насильственного характера над мамой мальчика и незаконное проникновение в жилище (ст. 30, ч. 1 ст. 132 и ст. 139 УК РФ). Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».
Во время допроса Еров заявил, что признает вину в надругательстве над ребенком, хотя и помнит эпизод «с отрывками». На данный момент лейтенант находится под стражей.
По данным следствия, 3 сентября лейтенант проезжал по улицам Перми в поисках жертвы, зашел на территорию частного дома и попытался изнасиловать хозяйку. Женщина, инвалид третьей группы, начала звать на помощь. На крики прибежал ее сын и попросил отпустить мать, сказав, что готов ради этого выполнить любую просьбу. В результате сотрудник Росгвардии надругался над мальчиком и уехал.
Как сообщает «Зона права», в настоящий момент пострадавший проходит длительную психологическую реабилитацию в Центре медико-психолого-социального сопровождения Перми.
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