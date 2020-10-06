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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
В Перми лейтенанта Росгвардии обвинили в сексуальном насилии над 11-летним мальчиком
«Новая газета»редакция
24-летнего лейтенанта Росгвардии Сухроба Ерова обвинили в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним (ч. 4 ст. 132 УК). Также против сотрудника органов возбуждено уголовное дело о покушении на действия насильственного характера над мамой мальчика и незаконное проникновение в жилище (ст. 30, ч. 1 ст. 132 и ст. 139 УК РФ). Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».
Во время допроса Еров заявил, что признает вину в надругательстве над ребенком, хотя и помнит эпизод «с отрывками». На данный момент лейтенант находится под стражей.
По данным следствия, 3 сентября лейтенант проезжал по улицам Перми в поисках жертвы, зашел на территорию частного дома и попытался изнасиловать хозяйку. Женщина, инвалид третьей группы, начала звать на помощь. На крики прибежал ее сын и попросил отпустить мать, сказав, что готов ради этого выполнить любую просьбу. В результате сотрудник Росгвардии надругался над мальчиком и уехал.
Как сообщает «Зона права», в настоящий момент пострадавший проходит длительную психологическую реабилитацию в Центре медико-психолого-социального сопровождения Перми.
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Теги:росгвардия, сексуализированное насилие, пермь, nt
В Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной
«Новая газета»редакция
В Нижнем Новгороде в Доме ученых состоялась церемония прощания с главредом местного независимого издания Koza.press Ириной Славиной, совершившей акт самосожжения перед зданием МВД.
Проститься со Славиной пришли несколько сотен человек. Люди, некоторые из них в футболках с фотографией погибшей и цветами, стояли в длинной очереди к белому закрытому гробу на сцене небольшого кинозала Дома ученых. На на экране сменялись фотографии улыбающейся журналистки.
После церемонии около 200 человек прошли шествием по городу к месту гибели журналистки, передает «Медуза». «Люди молча шли по проезжей части за машиной, в которой перевозили гроб с телом погибшей», — отмечает издание.
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Напомним, Ирина Славина покончила с собой 2 октября прямо перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. Прохожие не смогли потушить пламя, а к моменту прибытия спасателей Ирина уже скончалась от полученных ожогов. Перед происшествием она опубликовала пост на своей странице в фейсбуке со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
За день до этого в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации». У нее изъяли всю технику, необходимую для работы. В СК отрицают связь между этими событиями и гибелью Славиной.
После трагедии провести тщательное расследование обстоятельств смерти Ирины призвали комиссия Совета по правам человека (СПЧ) и омбудсмен Татьяна Москалькова. Организации «Мемориал», «Открытая Россия» и фонд «Общественный вердикт» также потребовали пересмотреть статьи о порядке проведения обыска и прекратить использовать их «для запугивания российских граждан».
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