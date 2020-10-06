В Перми лейтенанта Росгвардии обвинили в сексуальном насилии над 11-летним мальчиком

24-летнего лейтенанта Росгвардии Сухроба Ерова обвинили в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним (ч. 4 ст. 132 УК). Также против сотрудника органов возбуждено уголовное дело о покушении на действия насильственного характера над мамой мальчика и незаконное проникновение в жилище (ст. 30, ч. 1 ст. 132 и ст. 139 УК РФ). Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Во время допроса Еров заявил, что признает вину в надругательстве над ребенком, хотя и помнит эпизод «с отрывками». На данный момент лейтенант находится под стражей.

По данным следствия, 3 сентября лейтенант проезжал по улицам Перми в поисках жертвы, зашел на территорию частного дома и попытался изнасиловать хозяйку. Женщина, инвалид третьей группы, начала звать на помощь. На крики прибежал ее сын и попросил отпустить мать, сказав, что готов ради этого выполнить любую просьбу. В результате сотрудник Росгвардии надругался над мальчиком и уехал.

Как сообщает «Зона права», в настоящий момент пострадавший проходит длительную психологическую реабилитацию в Центре медико-психолого-социального сопровождения Перми.