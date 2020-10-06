В Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

В Нижнем Новгороде в Доме ученых состоялась церемония прощания с главредом местного независимого издания Koza.press Ириной Славиной, совершившей акт самосожжения перед зданием МВД.

Проститься со Славиной пришли несколько сотен человек. Люди, некоторые из них в футболках с фотографией погибшей и цветами, стояли в длинной очереди к белому закрытому гробу на сцене небольшого кинозала Дома ученых. На на экране сменялись фотографии улыбающейся журналистки.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

После церемонии около 200 человек прошли шествием по городу к месту гибели журналистки, передает «Медуза». «Люди молча шли по проезжей части за машиной, в которой перевозили гроб с телом погибшей», — отмечает издание.

Напомним, Ирина Славина покончила с собой 2 октября прямо перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. Прохожие не смогли потушить пламя, а к моменту прибытия спасателей Ирина уже скончалась от полученных ожогов. Перед происшествием она опубликовала пост на своей странице в фейсбуке со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до этого в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации». У нее изъяли всю технику, необходимую для работы. В СК отрицают связь между этими событиями и гибелью Славиной.

После трагедии провести тщательное расследование обстоятельств смерти Ирины призвали комиссия Совета по правам человека (СПЧ) и омбудсмен Татьяна Москалькова. Организации «Мемориал», «Открытая Россия» и фонд «Общественный вердикт» также потребовали пересмотреть статьи о порядке проведения обыска и прекратить использовать их «для запугивания российских граждан».