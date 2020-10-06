Президент Сербии назначил премьером транс-женщину Ану Брнабич и предложил создать министерство по правам человека и гендерному равенству

Пост премьер-министра Сербии сохранит за собой Ана Брнабич, сообщил президент страны Александр Вучич. Для принятия этого решения ему понадобилось 106 дней, прошедших с момента парламентских выборов. По словам главы государства, ему «было необходимо выработать концепцию нового правительства».

Президент Сербии заявил, что будет рекомендовать новому премьеру включить в состав правительства «половину или еще больше» женщин. Он также предложил создать два новых министерства — по правам человека, гендерному равенству и общественному диалогу, а также министерство семьи, детей и демографической политике.

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), руководителем которой является Вучич, получила на июньских выборах более 60% голосов в парламенте. Вопрос о том, станет ли новое правительство коалиционным, или СПП посчитает нужным обойтись собственными силами, остается открытым: как отметил Вучич, речь о коалиционных партнерах не заходила, так как «этот выбор предстоит сделать премьер-министру».

Вучич заявил, что в проведении внешней политики новый кабинет должен будет руководствоваться тем принципом, что Сербия, «являясь независимым и суверенным государством, стоящим на европейском пути развития, сохранит дружественные отношения с Россией и Китаем, но будет также улучшать отношения с США».

Народная скупщина Сербии может утвердить кандидатуру нового председателя правительства уже на этой неделе. 45-летняя Ана Брнабич впервые заняла пост премьера в июне 2017 года, ранее она работала министром государственного и локального самоуправления в правительстве Александра Вучича в 2016—2017 гг. Брнабич стала первой женщиной, возглавившей правительство Сербии, а также первой открытой лесбиянкой на этом посту.