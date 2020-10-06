Глава СВР: в Нагорный Карабах перебросили боевиков «Джебхат Ан-Нусры»

В Нагорный Карабах перебросили боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусры». Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности [таких как] „Джебхат ан-Нусра“ (запрещена в России), „Фиркат аль-Хамза“, „Султан Мурад“, а также экстремистских курдских группировок», — заявил Нарышкин, подчеркнув, что речь идет о тысячах боевиков, которые хотят заработать на новой карабахской войне.

Исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы») появилась девять лет назад в Сирии. Ее связывают с запрещенной сетью «Аль-Каида». В 2012 году группировка объявила о начале боевых действий против правительственных сил в Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее обвинил Турцию в отправке сирийских боевиков в НКР. О переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах сообщал и МИД России, однако там не уточнили, по чьей инициативе и кто набирает боевиков в свои ряды.

Армения ранее заявляла о поддержке Азербайджана Турцией. И Баку, и Анкара эти обвинения отрицают.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва.

Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения, однако точные потери по-прежнему сложно оценить, так как страны сообщают данные, отличающиеся друг от друга в несколько десятков раз.