Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 109 от 5 октября 2020

Читать номер

Собянин вновь приостановил действие льготных проездных для пенсионеров и школьников 

Общество42

42
 

Власти Москвы вновь приостановили действие льготных проездных для пенсионеров и школьников на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. 

Согласно документу, в период с 9 по 28 октября москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями не смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд. Транспортные карты школьников не будут работать до конца каникул. 

Дополняется. 

Читайте также

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19: онлайн

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, коронавирус, москва, собянин

СК завел дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре, занятом опальным схимонахом Сергием

Общество397

397
 

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, который этой весной захватил лишенный сана схимонах Сергий (Романов). Об этом сообщает управление СК по Свердловской области.

По данным следствия, в период с 2004 по 2019 год «неустановленные на данный момент лица» систематически избивали семерых детей, «исходя из ложного понимания процесса воспитания» и, тем самым, причинили им физические и психические страдания.

В конце июля журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать происходящее в монастыре. В своем письме они отмечали, что в ходе подготовки фильма «Монастырь особого назначения» им стало известно «об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре». В том числе, им представили свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний и о вовлечении детей в употребление наркотиков.

Схиигумен Сергий был лишен сана в июле этого года. За три недели до этого он вместе с соратниками, среди которых ветераны войн и профессиональные спортсмены, занял Среднеуральский монастырь, изгнав из него настоятельницу — игуменью Варвару. Причиной лишения схимонаха сана стала его проповедь, в ходе которой он проклял тех, кто закрывает храмы «в связи с несуществующей пандемией коронавируса».

Читайте также

Исход схватки неочевиден. Отлучив от себя отца Сергия (Романова), РПЦ надеется на уголовный кодекс

Теги:
sn, следственный комитет, дети, схиигумен сергий, среднеуральский монастырь
Больше интересного в вашей ленте
Вы какой-то гений, если пройдете тест без ошибок или наберете хотя бы 9/10
Вы будете видеть меньше такого
Самый странный новый штраф — за солнцезащитный козырек
Вы будете видеть меньше такого
Успеть до Покрова – 10 дел, которые нужно сделать дачникам
Вы будете видеть меньше такого
Стало известно, кто отравил воду на Камчатке
Вы будете видеть меньше такого
Тест: какой процент своей жизни вы уже прожили?
Вы будете видеть меньше такого
20 случайных фото, моделями на которых стали дети с экстраординарным цветом глаз
Вы будете видеть меньше такого
Чудо-юдо грузовик из СССР, о котором не знает даже Google. А я разобрался!
Вы будете видеть меньше такого
Когда исчезли последние истинные Римляне (носители латыни) с Италийского полуострова? Какой из современных народов…
Вы будете видеть меньше такого
Дельная идея по применению двигателя шуруповерта - делаем из велосипеда мощный электровелосипед
Вы будете видеть меньше такого
Маринад за 5 минут! Любое мясо становится мягким
Вы будете видеть меньше такого
Новое блюдо из КАБАЧКОВ! 🔥 Их вкус меня сразу покорил
Вы будете видеть меньше такого
Для чего на телефон поступают немые звонки
Вы будете видеть меньше такого
"Будьте голодными по утрам!" Правила жизни 80-летнего хирурга Лео Бокерия, которые помогут сохранить фигуру
Вы будете видеть меньше такого
Образы стилиста Рогова для женщин 50+, которые легко воплотить в жизнь
Вы будете видеть меньше такого
Говорят, их имена угадают только дети из СССР: 5 Персонажей из Советского времени, которых не знают современные дети
Вы будете видеть меньше такого
«Зачем вы это проходили?»: 6 советских учебников, которые удивили моих племянниц
Вы будете видеть меньше такого
7 стильных покупок на осень 2020
Вы будете видеть меньше такого
Вязаное теплое пальто снова в моде – как носить его стильно возрастным женщинам
Вы будете видеть меньше такого
Почему стоит вернуться к кнопочным телефонам в 2020 году
Вы будете видеть меньше такого
Раньше Гортензию обрезала Неправильно. Подсказала соседка как надо, теперь у меня самые Красивые кустарники
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera