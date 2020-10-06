Собянин вновь приостановил действие льготных проездных для пенсионеров и школьников 

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, который этой весной захватил лишенный сана схимонах Сергий (Романов). Об этом сообщает управление СК по Свердловской области.

По данным следствия, в период с 2004 по 2019 год «неустановленные на данный момент лица» систематически избивали семерых детей, «исходя из ложного понимания процесса воспитания» и, тем самым, причинили им физические и психические страдания.

В конце июля журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать происходящее в монастыре. В своем письме они отмечали, что в ходе подготовки фильма «Монастырь особого назначения» им стало известно «об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре». В том числе, им представили свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний и о вовлечении детей в употребление наркотиков.

Схиигумен Сергий был лишен сана в июле этого года. За три недели до этого он вместе с соратниками, среди которых ветераны войн и профессиональные спортсмены, занял Среднеуральский монастырь, изгнав из него настоятельницу — игуменью Варвару. Причиной лишения схимонаха сана стала его проповедь, в ходе которой он проклял тех, кто закрывает храмы «в связи с несуществующей пандемией коронавируса».