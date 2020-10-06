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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
Собянин вновь приостановил действие льготных проездных для пенсионеров и школьников
Власти Москвы вновь приостановили действие льготных проездных для пенсионеров и школьников на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно документу, в период с 9 по 28 октября москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями не смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд. Транспортные карты школьников не будут работать до конца каникул.
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Теги:sn, коронавирус, москва, собянин
СК завел дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре, занятом опальным схимонахом Сергием
Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, который этой весной захватил лишенный сана схимонах Сергий (Романов). Об этом сообщает управление СК по Свердловской области.
По данным следствия, в период с 2004 по 2019 год «неустановленные на данный момент лица» систематически избивали семерых детей, «исходя из ложного понимания процесса воспитания» и, тем самым, причинили им физические и психические страдания.
В конце июля журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать происходящее в монастыре. В своем письме они отмечали, что в ходе подготовки фильма «Монастырь особого назначения» им стало известно «об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре». В том числе, им представили свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний и о вовлечении детей в употребление наркотиков.
Схиигумен Сергий был лишен сана в июле этого года. За три недели до этого он вместе с соратниками, среди которых ветераны войн и профессиональные спортсмены, занял Среднеуральский монастырь, изгнав из него настоятельницу — игуменью Варвару. Причиной лишения схимонаха сана стала его проповедь, в ходе которой он проклял тех, кто закрывает храмы «в связи с несуществующей пандемией коронавируса».