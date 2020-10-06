Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за исследование черных дыр

Нобелевскую премию по физике в этом году присудили Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андрее Гез за раскрытие «самых темных секретов Вселенной». Церемония вручения наград транслировалась в YouTube-канале Нобелевского комитета.

Роджер Пенроуз из Великобритании получил награду за «открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности». Рейнхард Генцель и Андреа Гез из США — за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

В разное время Нобелевскую премию по физике получали Альберт Эйнштейн за открытие закона фотоэлектрического эффекта, Вильям Рентген за открытие названного его именем излучения, Нильс Бор за исследования атома, а также Мария Кюри — за изучение явления радиоактивности. Среди российских и советских физиков, удостоенных этой награды — Лев Ландау и Петр Капица.

Накануне в Стокгольме вручали Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Ее лауреатами стали сразу трое ученых — Майкл Хогтон из Великобритании, а также Харви Альтер, и Чарльз Райс из США. Престижную награду они получили за открытие вируса гепатита С.