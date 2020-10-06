Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 109 от 5 октября 2020

Читать номер

СК завел дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре, занятом опальным схимонахом Сергием

Общество206

206
 

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, который этой весной захватил лишенный сана схимонах Сергий (Романов). Об этом сообщает управление СК по Свердловской области.

По данным следствия, в период с 2004 по 2019 год «неустановленные на данный момент лица» систематически избивали семерых детей, «исходя из ложного понимания процесса воспитания» и, тем самым, причинили им физические и психические страдания.

В конце июля журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать происходящее в монастыре. В своем письме они отмечали, что в ходе подготовки фильма «Монастырь особого назначения» им стало известно «об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре». В том числе, им представили свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний и о вовлечении детей в употребление наркотиков.

Схиигумен Сергий был лишен сана в июле этого года. За три недели до этого он вместе с соратниками, среди которых ветераны войн и профессиональные спортсмены, занял Среднеуральский монастырь, изгнав из него настоятельницу — игуменью Варвару. Причиной лишения схимонаха сана стала его проповедь, в ходе которой он проклял тех, кто закрывает храмы «в связи с несуществующей пандемией коронавируса».

Читайте также

Исход схватки неочевиден. Отлучив от себя отца Сергия (Романова), РПЦ надеется на уголовный кодекс

Теги:
sn, следственный комитет, дети, схиигумен сергий, среднеуральский монастырь
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera